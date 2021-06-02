Hayat RTÜKten FOX TVye KRTye ve Halk TVye para cezası 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
RTÜKten FOX TVye KRTye ve Halk TVye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında, Masumiyet dizisi hakkında hazırlanan rapor görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda, başka bir kadınla evlilik arifesinde olan dizinin zengin karakterinin bir çalışanı ile yaşadığı ilişkide çıkan bir tartışmada, hamile olan kadını sandalyeyle dövmesi ve faili meçhul bir şekilde ağır yaralı olarak arabadan atması sahnelerini içeren Masumiyet dizisinin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.

Üst Kurul, bu sahneler nedeniyle diziyi yayınlanan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Halk TV ve KRT'ye de idari para cezası

Üst Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında, Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin yaşanan polemiğin sunucu Şirin Payzın tarafından "kadına yönelik şiddet" olarak yorumlandığı Halk TV'nin "Sözüm Var" programı da incelendi.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde cinsiyet ayrımcılığı veya kadına yönelik şiddeti azmettirici söylemler bulunmadığını, Cumhurbaşkanı tarafından cinsiyetinden bağımsız olarak siyasetçilerin gittiği yerlerde demokratik protestolarla karşılaşılabileceğinin belirtildiğini tespit ederek, iki parti liderinin siyasi atışmalarından izleyicileri kadına şiddet konusuna yönlendirmenin yayın ilkesi ihlali olduğuna karar verdi.

Buna göre, 6112 sayılı kanunun yayın hizmetine ilişkin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini düzenleyen 8. maddesinin "ı" bendi gereği Halk TV'ye idari para cezası verildi.

RTÜK, ayrıca KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler…. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Ayrıca Serdaroğlu'nun yayının bir başka bölümündeki sözlerini de 6112 sayılı kanuna aykırı bulan RTÜK, kanala idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

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