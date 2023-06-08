Sadakataşı 1 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Kurban organizasyonunu bu yıl başta depremden etkilenen şehirlerimiz olmak üzere 28 ülke ve onlarca bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı, 22 bin hisse kurban keserek bir milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.





Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 12 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Sadakataşı, bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.





Hisse bedeli 2000 TL

Sadakataşı, kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 2000 TL, Asya ülkeleri ve Macaristan’ın bulunduğu ikinci bölge 3500 TL, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin olduğu üçüncü bölge ise 5000 TL olarak belirlendi.





Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.









10 bin çocuğa bayramlık kıyafet

Dünyanın dört bir tarafına dağılacak olan Sadakataşı ekipleri ayakkabı ve kıyafet hediye ederek çocukların bayram sevincine ortak olacak. Dernek ekipleri deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımız başta olmak üzere 28 ülkede toplamda 10 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.





Nerelerde kurban kesilecek?

Derneğin ‘‘Kurban İyiliği Yaşatır’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 28 ülkede gerçekleştirilecek.





Orta Doğu; Suriye, Lübnan, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Yemen

Avrupa; Macaristan, Bulgaristan ve İspanya

Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Togo, Nijer, Burkina Faso, Uganda, Benin ve Tanzanya

Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Hindistan, Tayland, Vietnam, Afganistan, Nepal ve Sri Lanka





Geçen yıl neler yapıldı?

2022 Kurban organizasyonunu ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla 4 kıta 35 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı, 19.235 hisse kurbanı yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırdı.





Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?



