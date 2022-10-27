Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Asgari ücret seviyesine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun.
İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2022