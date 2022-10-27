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Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Asgari ücret seviyesine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca Hayırlı olsun diyerek duyurdu: Asgari ücret seviyesine çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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