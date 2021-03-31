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Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine Osmanlı Saray Kadayıfı'ndan tatlı ikramı

Koronavirüsle mücadelenin başkahramanlarından olan sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine Osmanlı Saray Kadayıfı tatlı ikramında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine Osmanlı Saray Kadayıfından tatlı ikramı
Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine en “tatlı” destek.

Pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine Osmanlı Saray Kadayıfı tarafından tatlı ikram edildi. Özel çantada dağıtılan ikramdan memnun kalan sağlık ve emniyet personeli duyduklarını memnuniyeti “Osmanlı Saray Kadayıfı ekibi günümüzü tatlandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerin bir an önce son bulmasını diliyoruz” şeklinde dile getirdiler.

Covid-19 ile mücadele kapsamında en fazla yorulan ve yoğun bir mesaiyle çalışan sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine moral vermek amacıyla tatlı ikramında bulunduklarını ifade eden Osmanlı Saray Kadayıfı ekibi, “Covid-19 sebebiyle tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu süreçte en çok zorlanan ve en yoğun çalışanlar ise sağlık personelimiz ve emniyet güçlerimiz oldu. Bu mücadelenin başkahramanlarına ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

İHA

Lezzetin sırrı doğallıkta

2013 yılında İstanbul Alibeyköy’de tatlıseverlere hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Osmanlı Saray Kadayıfı Yönetim Kurulu Başkanı Eser Turan, “Ürünlerimiz tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tatlılarda hiçbir şekilde glikoz kullanmadan, malzemeleri yetiştiği yörelerden temin ediyoruz. Fındıklar Giresun’dan, fıstıklar Gaziantep’ten taze olarak getirtiliyor. Tatlılar sadece su, şeker, kadayıf, tereyağı ve fıstıktan oluşuyor ve tereyağı dışında hiçbir yağ kullanılmıyor. Ağır ateşte pişirilen ve günlük üretilip müşteriye taze olarak sunulan tatlıların yanında her lokmada aynı lezzetin alınması için süt ikram ediliyor. Sütün yanı sıra tatlılar isteğe göre kaymaklı ya da Maraş dondurmasıyla da servis edilebiliyor” dedi.

İHA

Eyüp/Alibeyköy, Fatih/Şehremini, Bahçelievler/Çalışlar ve Üsküdar/Kısıklı olmak üzere İstanbul içinde 4 şubede hizmet veren markanın menüsünde Fıstıklı Osmanlı Saray Kadayıfı, Fındıklı Osmanlı Saray Kadayıfı, Sultaniye, Burma ve Künefe olmak üzere birbirinden lezzetli 5 çeşit ürün bulunuyor.

İHA
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