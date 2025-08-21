Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sanattan Okula, Her Alanda: Sharpie Akrilik Markör Sahada

Sanattan Okula, Her Alanda: Sharpie Akrilik Markör Sahada

18:2321/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Akrilik Markör Serisi ile hem profesyonel sanatçılara hem de öğrenciler gibi yeni başlayanlara hitap ediyor.
Akrilik Markör Serisi ile hem profesyonel sanatçılara hem de öğrenciler gibi yeni başlayanlara hitap ediyor.

Newell Brands çatısı altındaki Sharpie, yaratıcılığı sınırların ötesine taşıyan Akrilik Markör Serisi ile hem profesyonel sanatçılara hem de öğrenciler gibi yeni başlayanlara hitap ediyor. Yuvarlak uç ve fırça uç seçeneklerine sahip markörler, hem ince detaylar hem de geniş renk geçişleri için mükemmel kontrol sunarken; geniş yüzeylerden ince detaylara kadar her kolaylığı sunuyor. Yoğun pigmentli yapısıyla dikkat çeken ürün, kağıttan metale, kumaştan cama kadar birçok farklı yüzeyde uygulanabiliyor.

Newell Brands çatısı altındaki Sharpie, yaratıcılığı sınırların ötesine taşıyan Akrilik Markör Serisi ile hem profesyonel sanatçılara hem de öğrenciler gibi yeni başlayanlara hitap ediyor

Her Yüzeyde Profesyonel Dokunuş

Sharpie Akrilik Markör, açık ve koyu zeminlerde birbiriyle karışmayan boya katmanları ile net çizgiler elde etmenizi sağlar. Yoğun pigmentli yapısı, kağıdın arkasına geçmeyen, ışığa dayanıklı renkler üretir. Kumaş üzerinde kalıcılığı artırmak için ütü veya saç kurutma makinesi kullanılabilirken, cam, seramik veya metal gibi yüzeylerde su bazlı sprey vernik öneriliyor.

Öğrenciler İçin Pratik ve Güvenli Bir Araç

Özellikle ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin sanat projelerinde veya kişisel tasarımlarında rahatlıkla kullanabileceği Sharpie Akrilik Markörler, kurşun ve zararlı kimyasallar içermemesiyle güvenli kullanım sağlıyor. Çantaların, ayakkabıların ya da defter kapaklarının kişiselleştirilmesinde de tercih edilen ürün, 30 saniye içinde katmanlama yapmaya hazır hale geliyor. Bu da hem zamandan tasarruf hem de hızlı sonuç elde etme avantajı sunuyor.

Göz Alıcı Renkler, Güvenli Kullanım

Özellikle ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin sanat projelerinde veya kişisel tasarımlarında rahatlıkla kullanabileceği Sharpie Akrilik Markörler, kurşun ve zararlı kimyasallar içermemesiyle güvenli kullanım sağlıyor. Minimum 30 saniyede katmanlama için hazır hale gelir. Farklı uç tipleri ile hem kontrollü hem de özgür fırça darbeleri mümkündür.

12’li set fiyatı 910 TL olup, 2’li ve 5’li paket seçenekleri de mevcuttur.


#Newell Brands
#Sharpie
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2025: İstanbul'da hangi okullara işçi alınacak? İŞKUR E-Şube İstanbul TYP işçi alımı başvuru ekranı