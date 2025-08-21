Sanattan Okula, Her Alanda: Sharpie Akrilik Markör Sahada

Newell Brands çatısı altındaki Sharpie, yaratıcılığı sınırların ötesine taşıyan Akrilik Markör Serisi ile hem profesyonel sanatçılara hem de öğrenciler gibi yeni başlayanlara hitap ediyor

Her Yüzeyde Profesyonel Dokunuş

Sharpie Akrilik Markör, açık ve koyu zeminlerde birbiriyle karışmayan boya katmanları ile net çizgiler elde etmenizi sağlar. Yoğun pigmentli yapısı, kağıdın arkasına geçmeyen, ışığa dayanıklı renkler üretir. Kumaş üzerinde kalıcılığı artırmak için ütü veya saç kurutma makinesi kullanılabilirken, cam, seramik veya metal gibi yüzeylerde su bazlı sprey vernik öneriliyor.

Öğrenciler İçin Pratik ve Güvenli Bir Araç

Özellikle ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin sanat projelerinde veya kişisel tasarımlarında rahatlıkla kullanabileceği Sharpie Akrilik Markörler, kurşun ve zararlı kimyasallar içermemesiyle güvenli kullanım sağlıyor. Çantaların, ayakkabıların ya da defter kapaklarının kişiselleştirilmesinde de tercih edilen ürün, 30 saniye içinde katmanlama yapmaya hazır hale geliyor. Bu da hem zamandan tasarruf hem de hızlı sonuç elde etme avantajı sunuyor.

Göz Alıcı Renkler, Güvenli Kullanım

Özellikle ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin sanat projelerinde veya kişisel tasarımlarında rahatlıkla kullanabileceği Sharpie Akrilik Markörler, kurşun ve zararlı kimyasallar içermemesiyle güvenli kullanım sağlıyor. Minimum 30 saniyede katmanlama için hazır hale gelir. Farklı uç tipleri ile hem kontrollü hem de özgür fırça darbeleri mümkündür.

12’li set fiyatı 910 TL olup, 2’li ve 5’li paket seçenekleri de mevcuttur.



