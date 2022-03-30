Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın: Kitaplar acımı hafifletiyor

Kütüphane Haftası dolayısıyla verilen Yılın Okuru Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu. Batman’da teröristlerin hain saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, Yılın Okuru Ödülü’nü aldı. Zehra Yalçın, “Kızımı kaybettiğim için sıkıcı ve ağır kitaplar değil de akıcı, kafamı meşgul etmeyecek eğitici kitaplar okumayı seviyorum. Beni anne-çocuk ilişkisini konu alan kitaplar çok etkiliyor kızımdan dolayı. Kitap okudukça da kızımın acısı hafifliyor” diye konuştu.

Henüz bebekken kitaplardan oyuncak evler yaparak onlarla arkadaş olan küçük Amine Sare’nin annesi Elif Sare Çerçi ve çocukluktan gelen uzay merakı sayesinde kitaplarla olan yolculuğu astronomluğa kadar uzanan Halil Bağış da ödül aldı. Çerçi, “Biz Sare’ye oyuncak almadık, kitaplar onun oyuncağı oldu. 2-3 günde bir kütüphaneye gidiyoruz” dedi. Halil Bağış ise “Kütüphanede sürekli uzay kitapları inceliyordum. Kütüphaneye ilgim böyle başladı ve hiç kopmadı” ifadelerini kullandı.

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Kütüphaneler hayatın merkezinde

Son dönemlerde kütüphanelere ilgi giderek artıyor. AVM’den tren garlarına, havalimanlarından cezaevlerine kadar birçok yerde yeni kütüphaneler açılıyor. 2021’de 40 yeni kütüphane kapılarını açtı. Bunların 17’si ilçelerde hizmete sunuldu. 2021’de bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı önceki yıla göre 4’ten 11’e, edebiyat müze kütüphanesi 7’den 9’a, gar kütüphanesi sayısı 1’den 2’ye, havalimanı kütüphanesi 1’den 2’ye, ihtisas kütüphanesi sayısı 4’e, AVM kütüphanesi sayısı da 9’a ulaştı. Ceza infaz kurumlarında da 3 kütüphanenin hizmete açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Öte yandan Türkiye’deki 70 bin camide kitaplık ve kütüphane bulunuyor.

HAYAT Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti