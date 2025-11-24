Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

"Bugün burada sadece bir öğretmeni değil, vatanına, milletine ve öğrencilerine gönlünü adamış bir yiğit için toplandık. Mesleğini sadece bir görev değil, bir ideal, bir kutsal emanet olarak görmüştü. Bu uğurda, bu topraklarda vatanı uğruna şehadet mertebesine ulaştı."