Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.
Şehit öğretmenin, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer ziyaret etti.
Vali Baruş ve beraberindekiler, Yılmaz'ın annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'a sabır diledi.
Baruş, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.