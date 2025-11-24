Şehit Serdar Uslu’nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret

"Yenişehir İlçe Temsilcisi Meftun Sincar ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle yakın zamanda Gürcistan’da düşen uçağımızda şehit olan Binbaşı Serdar Uslu’nun babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ağabeyimiz ve Fatma annemizi ziyaret ederek, genel başkanımızın selamlarını ileterek, Öğretmenler Günü’nü tebrik ettik. Acılarının hafiflemesi için bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Tekraren şehidimizin mekanı cennet olsun, yüce Türk milletimizin başı sağolsun"