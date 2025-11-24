Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Şehit Serdar Uslu’nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret

Şehit Serdar Uslu’nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret

23:4224/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şehit Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu'nun anne ve babası
Şehit Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu'nun anne ve babası

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, şehit Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu’nun emekli öğretmen olan babası Ahmet Uslu’yu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu’nun emekli öğretmen olan babasını ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.


Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu’nun emekli öğretmen olan babası Ahmet Uslu’yu ziyaret etti. Gürses, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada,
"Yenişehir İlçe Temsilcisi Meftun Sincar ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle yakın zamanda Gürcistan’da düşen uçağımızda şehit olan Binbaşı Serdar Uslu’nun babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ağabeyimiz ve Fatma annemizi ziyaret ederek, genel başkanımızın selamlarını ileterek, Öğretmenler Günü’nü tebrik ettik. Acılarının hafiflemesi için bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Tekraren şehidimizin mekanı cennet olsun, yüce Türk milletimizin başı sağolsun"
dedi.


#Şehit
#Pilot
#Öğretmenler Günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor