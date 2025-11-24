CİMER’e binlerce mesaj yağdı: Teşekkürler öğretmenim

Bugün tüm yurtta kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) tebrik ve teşekkür başvuruları yağdı.





CİMER başvuruları üzerinden Öğretmenler Günü kutlamaları 1 Kasım itibariyle başladı. Kutlama ve teşekkür başvuruları, geçtiğimiz hafta süresince, başvuru konularının ilk sırasına yerleşti. Yapılan binlerce başvuruda öğrenciler ve veliler, ilgi, alaka, anlayış, sabır ve güzel yaklaşımlarından dolayı öğretmenlerine teşekkür etti, öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlere minnetini şiirle ifade edenler de oldu, öğretmenlerini “Yılın öğretmeni” olarak aday gösterenler de. Öğrenciler, hediye bile kabul etmeyen öğretmenlerine mesajlarının ulaştırılmasını istedi.

Vatandaşların yalnızca istek, şikayet, görüş-öneri, bilgi edinme değil kamu politikaları ve kamu görevlilerinden duyulan memnuniyet dolayısıyla teşekkür başvurularının da yapıldığı CİMER, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında da ilk başvuru merkezi oldu. 81 ilden binlerce okulda görev yapan öğretmenlerin görev bilinci, ilgi ve duyarlılıkları, sabır ve anlayışları verdikleri emek ve sevgi dolayısıyla şanslı olduklarını belirten öğrenciler ve veliler, öğretmenlere teşekkürlerini CİMER üzerinden ilettiler.





Başvurularda öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşımı, ilgi ve davranışları, verdikleri eğitim, sabır ve anlayışları, güven verici tutumları, bitmeyen enerjileri, emek ve özverileri, sevgileri, şefkatleri, örnek ve rol model olarak katkıları, velilerle kurdukları açık iletişime yönelik teşekkür mesajları öne çıktı. Veliler en çok da çocuklarının okula her gün istekle gitmesi, sosyal ve duygusal olarak hızlı gelişimlerini izlemekten duydukları memnuniyeti ilettiler.

365 günde bir değil, bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemeyiz

Öğrenciler ve veliler öğretmenlerine; “Yalnızca bilgi değil, değer, özgüven ve umut kattınız”, “Çocuğum için artık okul zorunluluk değil gitmek istediği bir yer. İyi ki varsınız”, “Sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir rehber oldunuz”, “Çocuğumuzun kalbinde bıraktığınız iz, hayatı boyunca silinmeyecek”, “Sadece öğrencilerinizi değil biz aileleri de eğittiniz. Okulu bir aile ortamına dönüştürdünüz”, “Sadece bir öğretmen değil bizlere düşünmeyi, araştırmayı, merak etmeyi öğreten gerçek bir rehbersiniz”, “Öğrenmeyi sevmeme, kendime güvenmeme ve daha iyi bir öğrenci olmama katkılarınız benim için çok değerlidir”, “Bir harf, bir kelime, bir yaşam… Sizin öğrettikleriniz sadece sınıfta kalmayacak, hayatımız boyunca yolumuzu aydınlatacak”, “Sadece ders anlatmakla kalmayıp değerler, ahlak ve sorumluluk bilinci kazandırdığınız, bizi geleceğe hazırladığınız için minnettarım”, “Bir öğretmenin dokunuşunun bir hayatı nasıl değiştirebileceğini bize her gün yeniden gösteren fedakar öğretmenlerimiz, sizler her şeyin en güzeline layıksınız”, “Size 365 günde bir değil, bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemeyiz. İyi ki varsınız”, “Sizler; sadece bilgi aktaran değil, kalplere yön veren, cesaret aşılayan, hayallerin kapısını aralayan gerçek kahramanlarsınız” mesajlarını ilettiler.

Kahramanımızsınız

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm fedakâr, sabırlı ve gönülden emek veren öğretmenlerin Öğretmenler Gününü CİMER üzerinden kutlayan öğrenciler ve veliler, teşekkür mesajlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine teslim edilmesini istediler. CİMER başvurularında; yıllar önce kendisini şimdi de çocuğunu okutan öğretmeninin öğretmenler gününü kutlayan, otizmli çocuğuna tatil demeden koşan ve fark yaratan öğretmenine “Kahramanımızsınız” diyen, öğretmeninin “Yılın Öğretmeni” seçilmesini isteyen öğrenci ve veliler de bulunuyor. Başvurularında eski öğretmenlerini Öğretmenler Günü’nde hatırlayarak teşekkür edenler de oldu, hediye kabul etmeyen öğretmeni için “Bize çok güzel bilgiler öğretip çok iyi bir öğretmen olduğu için benim adıma ona teşekkür belgesi yollar mısınız?” diyen öğrenciler de. Bazı mesajlarda ise güvenli, pozitif ve teşvik edici ortam dolayısıyla tüm okul yönetimine teşekkür edildi.





Öğretmenler, doktorlar, güvenlik görevlileri başta olmak üzere görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerine teşekkür başvuruları CİMER’e her dönem yapılıyor. Söz konusu personele teşekkür mesajları kurumları tarafından iletiliyor.















