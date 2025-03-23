Serbest bırakılan Ercan Saatçi rüşvet iddialarını reddetti: Şaşkınlıkla buradayım

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu. Saatçi, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu da serbest bırakıldı. Hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Saatçi, hayatında kimseye rüşvet vermediğini iddia etti. İddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Saatçi, "Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.