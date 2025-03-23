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Serbest bırakılan Ercan Saatçi rüşvet iddialarını reddetti: Şaşkınlıkla buradayım

Serbest bırakılan Ercan Saatçi rüşvet iddialarını reddetti: Şaşkınlıkla buradayım

Pınar Albayrak
16:0323/03/2025, Pazar
AA
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Ercan Saatçi
Ercan Saatçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına yönelik gözaltına alınan isimlerden biri olan Ercan Saatçi, serbest bırakıldı. Hayatında kimseye rüşvet vermediğini söyleyen Saatçi, 'Şaşkınlıkla buradayım' ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu. Saatçi, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu da serbest bırakıldı. Hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Saatçi, hayatında kimseye rüşvet vermediğini iddia etti. İddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Saatçi, "Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.


Saatçi, adliye çıkışı kendisine uzatılan mikrofonlara "En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" açıklamasında bulundu.



#ercan saatçi
#ibb
#ekrem imamoğlu

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