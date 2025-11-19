Seren Serengil'in annesi için Sağlık Bakanı Memişoğlu devreye girdi: 'Hakkınızı helal edin' diyerek teşekkür etti

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil annesinin yoğun bakımda olduğunu ve acilen başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemişti. Annesi için yardım elinin uzatıldığını söyleyen şarkıcı, Bakan Memişoğlu'na, 'Hakkınızı helal edin diyerek' teşekkür etti.
Ambulans uçak isteyen Seren Serengil'in imdadına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yetişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım, çok teşekkür ederim. Annem 80 yaşında, birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı. Bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi.
Buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti... Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi.
Bu nedenle Sayın Sağlık Bakanı'mızdan ne kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."