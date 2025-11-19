Seren Serengil'in annesi için Sağlık Bakanı Memişoğlu devreye girdi: 'Hakkınızı helal edin' diyerek teşekkür etti

Ambulans uçak isteyen Seren Serengil'in imdadına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yetişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım, çok teşekkür ederim. Annem 80 yaşında, birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı. Bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi.





Buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti... Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi.





"HAKKINIZI HELAL EDİN"





Bu nedenle Sayın Sağlık Bakanı'mızdan ne kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."











