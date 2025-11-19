Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Seren Serengil'in annesi için Sağlık Bakanı Memişoğlu devreye girdi: 'Hakkınızı helal edin' diyerek teşekkür etti

Seren Serengil'in annesi için Sağlık Bakanı Memişoğlu devreye girdi: 'Hakkınızı helal edin' diyerek teşekkür etti

08:5219/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Seren Serengil ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Seren Serengil ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil annesinin yoğun bakımda olduğunu ve acilen başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemişti. Annesi için yardım elinin uzatıldığını söyleyen şarkıcı, Bakan Memişoğlu'na, 'Hakkınızı helal edin diyerek' teşekkür etti.

Ambulans uçak isteyen Seren Serengil'in imdadına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yetişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım, çok teşekkür ederim. Annem 80 yaşında, birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı. Bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi.


Buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti... Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi.


"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Bu nedenle Sayın Sağlık Bakanı'mızdan ne kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."




#seren serengil
#öztürk serengil
#sağlık bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polislerde zorunlu 2'nci şark görevi kaldırıldı mı? EGM 2026 yılı atamaları nasıl yapılacak?