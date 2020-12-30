Hayat Sıcak hava 2021de ürün kaybına neden olabilir Isı yaklaşık 10 derece fazla
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Sıcak hava 2021'de ürün kaybına neden olabilir: Isı yaklaşık 10 derece ​fazla

Sıcak hava 2021'de ürün kaybına neden olabilir: Isı yaklaşık 10 derece fazla

Hava sıcaklıklarının 8-9 derece seyretmesi gereken aralık ayında sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor. Normalin üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları bitkilerin yalancı bahar sanmasıyla çiçek açmasına neden olacak. Prof. Dr. Hüseyin Toros, yalancı bahar nedeniyle çiçek açan bitkilerin meyve vereceğini fakat günümüz sıcaklıklarında meyvelerin asla büyümeyeceğini söyleyerek, 'Üründe bir kayıp yaşanacak' dedi.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan insanların yanı sıra yazlık kıyafetleriyle dolaşanlar dikkat çekiyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada “Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.
ÜRÜNDE BİR KAYBA YOL AÇABİLİR
Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, “Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günler bitkilerde ısınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor. Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz"

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