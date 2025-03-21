Şifa hiç beklemediği yerden geldi: 94 yaşındaki ablasından alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu

Malatya'da 63 yaşındaki aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastası Nadire İyiçakmaz, 94 yaşındaki ablası Bedirye Yangırhep'ten alınan kök hücrenin nakliyle sağlığına kavuştu. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, kök hücre nakliyle hastaları iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaşı ilerlemiş hastalara da kök hücre nakli yaptıklarını anlatan Erkurt, 63 yaşındaki aplastik anemi hastası İyiçakmaz'a, ablasından aldıkları kök hücreleri naklettiklerini belirtti. Erkurt, "Hastamızın ablası sağlıklı bir insandı, kök hücreleri çok kolay toplandı. 7,5 milyon kök hücre, 600 mililitrede toplandı. Yaşlı hastalardan hücre toplamak zor oluyor ancak yaşlı vericiden aynı gençlerden topladığımız kök hücreyi topladık." diye konuştu. Nadire İyiçakmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Erkurt, hastanın yakında taburcu edileceğini kaydetti.

Yaşı ilerlemiş hastalara da kök hücre nakli yaptıklarını anlatan Erkurt, 63 yaşındaki aplastik anemi hastası İyiçakmaz'a, ablasından aldıkları kök hücreleri naklettiklerini belirtti. Erkurt, "Hastamızın ablası sağlıklı bir insandı, kök hücreleri çok kolay toplandı. 7,5 milyon kök hücre, 600 mililitrede toplandı. Yaşlı hastalardan hücre toplamak zor oluyor ancak yaşlı vericiden aynı gençlerden topladığımız kök hücreyi topladık." diye konuştu. Nadire İyiçakmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Erkurt, hastanın yakında taburcu edileceğini kaydetti.

Kök hücre nakli olan İyiçakmaz da vücudundaki morluklar nedeniyle gittiği hastanede kendisine anemi tanısı konulduğunu anlatarak, "İyi ki de buraya başvurmuşuz, çok memnun kaldım, sağlıkçılardan Allah razı olsun." dedi. İyiçakmaz'ın kızı Gülay Gül ise geçen yıl 12 Mayıs'ta gittikleri hastanede annesine konulan tanı sonrasında Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildiklerini ifade ederek, "Yaklaşık bir yıldır annem hasta olarak burada takip ediliyor. Yaklaşık 9 aydır ilaç tedavisi görüyor. Tedaviden sonuç alınamayınca nakil oldu." şeklinde konuştu.