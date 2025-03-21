Dişini çektirince kanaması durmadı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dişi çekilen Toprak Önkol hayatını kaybetti. Acı olay önceki gün Yenişehir ilçesinde gerçekleşti. Önkol’un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, çocuğu Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından Önkol’un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol’un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti.

KANI DURDURULAMADI

Bunun üzerine aile Önkol’u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü. Poliklinikte dişi çekilen Önkol’un, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önkol’un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü’nce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BİNGÖL’E DEFNEDİLDİ

Önkol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünün Demirlibağ mezrasındaki mezarlığa defnedildi. Aile yaşadıkları ilçedeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

ŞİKAYETÇİYİM

Yaşadıkları olayı anlatan baba Adem Önkol, “Doktor uyarmama rağmen rötgen çekmeden direkt kızımın dişini çekti. Çekmesiyle kanın fırlaması bir oldu” dedi. Kızının ihmalden öldüğünü vurgulayan Önkol, “Doktordan şikayetçiyim. Adli Tıp'ta, kızımın dişinin çekilmesi esnasında damarda çatlama oluştuğunu söyledi. Otopside iç kanama tespit etti. Kızımın ölümüyle ilgili sonuna kadar şikayetçiyim” diye konuştu.







