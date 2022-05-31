Şiir Hatları Treni yolcusu hazır

Kültür Yolu Festivali kapsamında yurt içinden ve dışından 15 şairi taşıyan “Şiir Hatları Treni”, 5 Haziran’da İstanbul’daki tarihi Sirkeci Garı’ndan yola çıkacak. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiirler okunacak, birçok atölye çalışması gerçekleştirilecek.Trende yolculuk edecek şairler arasında Türkiye’den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan, Zeynep Tuğçe Karadağ, yurt dışından ise Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya’dan Vladimir Martinovski’nin yanı sıra “Şiir Sokakta” hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) bulunuyor.
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