Sincan Belediyesi’nden cami ve din görevlilerine özel program

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan program öncesi yaptığı konuşmada bu görevin parayla yapılacak bir meslek olmadığını belirterek, "Biz bugün ailecek buradayız. Emekli müftü babam, annem, eşim ve kız kardeşim de burada. Biz bu camianın fertleriyiz. Hocalık parayla yapılacak bir meslek değil bu bir gönül işi. Çünkü yaptığınız iş birinin kalbini, Allah’a, Peygamber’e, sünnete ısındırıyor. Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.