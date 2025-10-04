Sincan Belediyesi’nden cami ve din görevlilerine özel program

Sincan Belediyesi tarafından cami ve din görevlilerine özel program düzenlendi.
Sincan Belediyesi tarafından, Cami ve Din Görevlileri Haftası kapsamında anlamlı bir yemek programı düzenlendi. Kültür Evi’nde gerçekleşen yemekte Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, din görevlileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen yemekte din görevlilerinin toplumdaki önemine vurgu yapıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan program öncesi yaptığı konuşmada bu görevin parayla yapılacak bir meslek olmadığını belirterek, "Biz bugün ailecek buradayız. Emekli müftü babam, annem, eşim ve kız kardeşim de burada. Biz bu camianın fertleriyiz. Hocalık parayla yapılacak bir meslek değil bu bir gönül işi. Çünkü yaptığınız iş birinin kalbini, Allah’a, Peygamber’e, sünnete ısındırıyor. Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.