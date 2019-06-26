Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Sinema seyircisi azalırken tiyatro seyircisi arttı
KÜLTÜR SANAT

Sinema seyircisi azalırken tiyatro seyircisi arttı

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Söz konusu dönemde sinema salonu sayısı, yüzde 6,2 artışla 2 bin 858'e yükseldi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye ulaşırken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye geriledi. Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4,2 yükselerek 342 bin 813'e ulaştı.

Sinema seyirci sayısı, söz konusu dönemde yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 12,5 artışla 65 bin 501 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145'e ulaşırken, yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti

Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,5 arttı. Söz konusu dönemde, tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 olarak kaydedildi.

  • Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 artarak 33 bin 772'ye ulaştı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 6,9, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5,3 yükseliş gösterdi.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 9 bin 376'ya çıktı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 4,3, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 7,4 yükseldi. Seyirci sayısı tiyatroda 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7,8, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26,7 arttı.

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Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,6, çocuk eseri sayısı yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 4,7, çocuk eseri gösteri sayısı da yüzde 8,6 artış kaydetti. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 14,2 artarken, çocuk eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,1 yükseldi.

National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
FOTOĞRAF 57
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Netional Geographic ilk olarak 1888 yılında yayınlanmaya başladı.
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Türkiye yolculuğuna ise 2001 yılında çıktı.
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2008 yılına gelindiğinde de Netional Geographic, “7 yıl 70 fotoğraf” başlığı ile 1888 ile 2008 yılları arasında Türkiye’de çekilmiş kareleri yayınladı.
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Bu özel seçkide Boğaz’da yalnız bir sandaldan kalabalık bir sokakta ilerleyen at arabasına, 1909 yılında İstanbullu bir ustadan Osmanlı döneminden bir portreye, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Antakya, Bursa’da bir komşu ziyaretinden İzmir’de bir sokak fotoğrafçısına renkli ve zengin panorama sunuyor.
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Bazı fotoğrafların çekim tarihi bilinmezken bazılarının ise fotoğrafçısının kim olduğu belli değil.
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Bu seçkinin ortak noktası ise hatıralarda yer etmiş olmaları.
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Bakalım bu seçki sizi nerelere götürecek.
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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
National Geographic'in 1888 ile 2008'e yılları arasındaki 120 yıllık arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları, görenleri şaşkına çeviriyor. Geçmişe yolculuğa çıkaran fotoğraflar, adeta hatıraları canlandırıyor. İşte o fotoğraflar:
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