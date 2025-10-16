Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı

Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı

09:2516/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avlanan balıklar soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.
Avlanan balıklar soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, bir gecede 3 bin 200 civarında palamut avlayarak limana döndü.

İlçeye bağlı Güzelkent açıklarında denize açılan Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, yaklaşık 3 bin 200 palamut avladı.

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, av sezonunun başında beklenen verimin alınamadığını ancak son günlerde denizde palamut bolluğu yaşandığını söyledi.


Balıkçı teknelerinin limana dolu şekilde dönmeye başladığını belirten Sarısoy, bu durumun hem balıkçılar hem de bölge halkı için sevindirici olduğunu dile getirdi.


Sarısoy, "Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor." dedi.


Avlanan balıkların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini anlatan Sarısoy, daha sonra çevre il ve ilçelere gönderildiklerini kaydetti.




#balık avı
#palamut
#Sinop
#Türkeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?