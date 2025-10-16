Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı

Balıkçı teknelerinin limana dolu şekilde dönmeye başladığını belirten Sarısoy, bu durumun hem balıkçılar hem de bölge halkı için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sarısoy, "Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor." dedi.