Sinüzit başınızı ağrıtmasın

Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüz ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteren bu hastalık tedavi edilmezse kronikleşebiliyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Tuğçe Türker Botanlıoğlu, sinüzitin bakteriyel veya viral enfeksiyonlar sonucu oluştuğunu, alerjiler, çevresel faktörler ve yapısal sorunların da etkili olabileceğini belirtti.

Şiddetli baş ağrısı, koku kaybı, burun tıkanıklığı, öksürük ve ateş gibi belirtilerle görülen sinüzitin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Botanlıoğlu, tedavi edilmezse hastalığın kronikleşebileceğine dikkat çekti. Sinüzitin akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını hatırlatan Botanlıoğlu, akut sinüzitin genellikle soğuk algınlığı veya grip sonrası 4 haftaya kadar sürdüğünü, kronik sinüzitin ise 12 haftadan uzun süren vakalar olduğunu söyledi.

TÜRÜNE GÖRE TEDAVİ

Sinüzitin türüne göre tedavi uygulandığını dile getiren Botanlıoğlu, akut sinüzit için antibiyotik, burun spreyleri ve tıkanıklık giderici ilaçlar kullanılabileceğini, kronik sinüzitte ise cerrahi müdahalenin gerekebileceğini söyledi. Botanlıoğlu, tedavi sonrası iyileşme sürecinde bol sıvı tüketimi, nemli ortamlarda bulunma, burun hijyenine dikkat etme ve sigara ile alkolden kaçınılması gerektiğini vurguladı.











