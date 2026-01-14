Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi

Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından karın bir zahmet değil nimet olduğuna dikkat çekmek amacıyla şükür kurbanı kesti. Belediye Başkanı Adem Uzun, "Her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.
Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.
Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla Miraç Kandili öncesi şükür kurbanı kesildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yağan karın rahmet ve bereket olduğunu anlattı.
Başkan Uzun'un katılanlara teşekkür ettiği program, şükür kurbanının kesilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.