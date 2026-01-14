Yeni Şafak
Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi

Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi

20:3914/01/2026, Çarşamba
AA
Sivas Belediyesi etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti
Sivas Belediyesi etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti

Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından karın bir zahmet değil nimet olduğuna dikkat çekmek amacıyla şükür kurbanı kesti. Belediye Başkanı Adem Uzun, "Her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla Miraç Kandili öncesi şükür kurbanı kesildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yağan karın rahmet ve bereket olduğunu anlattı.

Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak,
"Kar, rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır."
ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun'un katılanlara teşekkür ettiği program, şükür kurbanının kesilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.



