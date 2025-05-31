Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Son tarih 31 Temmuz geçersiz sayılacak: 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?

Son tarih 31 Temmuz geçersiz sayılacak: 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?

13:5131/05/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz itibarıyla sona ererken, beş adımda eski tip ehliyet nasıl yenilenir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.


Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.


Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.


BEŞ ADIMDA EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip ehliyet şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- RANDEVU ALIMI

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.


2- GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.


3- BAŞVURU YERİNE GİDİLMESİ

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.


4- KİŞİLEŞTİRME SÜRECİ

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor.


Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.


5- YENİ EHLİYETİN TESLİM ALINMASI

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor.


Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

#Ehliyet
#Sürücü Belgesi
#Tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları