Son tarih 31 Temmuz geçersiz sayılacak: 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.





Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.





Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.





BEŞ ADIMDA EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip ehliyet şu 5 adımda yenilenebiliyor:





1- RANDEVU ALIMI

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.





2- GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.





3- BAŞVURU YERİNE GİDİLMESİ

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.





4- KİŞİLEŞTİRME SÜRECİ

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor.





Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.





5- YENİ EHLİYETİN TESLİM ALINMASI

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor.



