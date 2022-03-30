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Hayat Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz saldırıya uğradı Ben size ne yaptım?
AKTÜEL

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz saldırıya uğradı: Ben size ne yaptım?

Yaptığı yemek videoları ile sosyal medyada üne kavuşan fenomen Taha Duymaz bıçaklı saldırıya uğradı. Evinin mutfağında çektiği videolar ile ünlenen Duymaz "Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim" diyerek yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
​Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz saldırıya uğradı: Ben size ne yaptım?
Taha Duymaz

Yaptığı yemek videoları ile sosyal medyada üne kavuşan fenomen Taha Duymaz bıçaklı saldırıya uğradı. Evinin mutfağında çektiği videolar ile ünlenen Duymaz "Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim" diyerek yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.

SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Yaptığı yemek videoları ile sosyal medyada üne kavuşan fenomen Taha Duymaz bıçaklı saldırıya uğradı. Evinin mutfağında çektiği videolar ile ünlenen Duymaz "Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim" diyerek yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

İnstagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Duymaz sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. 2003 doğum genç yetenek Taha Duymaz, kısa sürede ünlü isimlerin de dikkatini çekmişti. Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaştı ve bıçaklı saldırıya uğradığını anlattı.

Duymaz o anları böyle anlattı:

"Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil. Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. "

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