Ünlü isimlerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Süheyla Altmışdört
Süheyla Altmışdört

Müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.

Sanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT KİMDİR?


Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.


İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.


Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.



Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.



Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.


İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.



