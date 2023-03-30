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Hayat

Süleyman Soylu paylaştı: Depremin yaraları sarılıyor esnafımız güçleniyor

Depremin vurduğu Adıyaman'da esnaf için oluşturulan Gölbaşı Tokat Çarşısı, 27 dükkanla hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanı Soylu, 2'nci çarşı için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

15:58 . 30/03/2023 Perşembe
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Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor.

Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor.

Depremin vurduğu kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan afetten etkilenen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kurulurken, bir yandan da kalıcı konutlar için temeller atılıyor. Söz verildiği gibi konutların 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Bu süreçte depremzedelerin de barınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Çocuklar için etkinlik alanları kuruluyor, eğitimleri için de her türlü adımlar atılıyor.

Esnaf için harekete geçildi

Öte yandan bölgede depremden önce hizmet veren esnaf için de harekete geçilmişti. Adıyaman'da Gölbaşı'nda kurulan Tokat Çarşısı'nda depremzede esnaf için dükkanlar kuruldu.

"27 dükkan hizmet vermeye başladı"

Bu kapsamda, ilk andan itibaren depremden etkilenen illerde ziyaretlerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Depremin yaraları sarılıyor, esnafımız güçleniyor. Adıyaman Gölbaşı'nda, esnaflarımız için oluşturulan Gölbaşı Tokat Çarşısı 27 dükkanla hizmet vermeye başladı. 2. çarşının kurulması için çalışmalar devam ediyor."




#süleyman soylu
#adıyaman
#Gölbaşı Tokat Çarşısı
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