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Sümela Manastırı'nda bulunan şapel ilk kez görüntülendi

Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında bulunan şapel ilk kez görüntülenirken, manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapelin yer aldığı belirtiliyor.

Haber MerkeziIHA
Tarihi manastırda henüz keşfedilmemiş başka şapellerin de olduğu belirtiliyor.
Tarihi manastırda henüz keşfedilmemiş başka şapellerin de olduğu belirtiliyor.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında bulunan şapele manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitli ulaşılıyor. Şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alırken, şapelin büyük bir bölümünün zarar görmediği gözlendi. Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı’nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak.

Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın yamacında bir mağaranın önüne inşa edilen, rahiplerin eğitim gördüğü bir manastır olarak kullanılan ve 1924 yılından sonra ören yeri olarak kullanılmaya başlanılan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla Sümela Manastırı’nın gizeminin de çözülmüş olacağını söyledi.

Restorasyondan sonra manastırın bütün bölümlerine girilebileceğini dile getiren Ayvazoğlu, “Sümela Manastırı denizden yaklaşık bin 300 rakıma sahip Karadağ’ın yamacında, bulunmuş olduğu yer itibariyle bir gizeme sahip. Özellikle restorasyon yapıldıktan sonra Sümela’nın gizemini gezerek göreceğiz. Manastırda restorasyon öncesi sadece belirli alanlara girilebilirken tamamlanacak restorasyondan sonra artık Sümela Manastırı’nda ziyaretçilerimizin daha fazla noktaya girme imkanına sahip olacaklar” dedi.

“Gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer almakta”

Gizemini koruyan ve girilmemiş birçok şapelin olduğunu belirten Ayvazoğlu, “Ulaşılamayan, yolu olmayan, kayanın diğer ucunda bulunan şapelden başka manastırın içerisinde yine gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer almaktadır. Bu şapelleri ve aynı zamanda mutfak ve öğrenci odalarını görebileceğimiz bir yapı ortaya çıkmış olacak. Hem restorasyonla fresklerimizin bulunmuş olduğu bölümler daha güzel bir şekilde gün yüzüne çıkacak hem de bahsetmiş olduğumuz bu alanları ziyaretçilerimiz gezerek Sümela’nın tüm gizemine kavuşmuş olacaklar. Ulaşımı zor olan diğer şapele ise restorasyonun bitme aşamasına yakın yapacağımız ahşap bir yolla ziyaretçilerimize açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Altındere Vadisi Turizm Vadisi olacak"

Sümela’nın kompleks bir yapı olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “Bu yapı bloku içerisinde ve yapının dışındaki çevrede gezilmeye değer pek çok unsur yer almaktadır. Hem Bakanlığımız hem de Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz bu vadimizde gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Sümela Manastırı restorasyonu Bakanlığımızın önem verdiği bir çalışmadır. Sümela ören yerinde restorasyon sonrası girilmeyen pek çok noktaya ziyaretçilerimiz girme imkanı bulacaklar. Sümela Manastırı gerek içerisi gerekse dışarısı gerekse karşı vadide yapılan teraslarıyla birlikte artık bir turizm vadisine dönüşmüş olacak. Böylece gelen ziyaretçilere bir gün boyunca orada tutabilecek bir imkan sağlayacak. Trabzon’a belki de turizm açısından bir gün daha kazandırmış olacak” ifadelerini kullandı.

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