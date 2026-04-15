Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da yeni dönem: 4 mevsim termal ayrıcalığı

Bir kez ödeme yaparak ömür boyu otel konforunda, tapulu ve miras bırakılabilir bir tatil deneyimi sunan proje; klasik devre mülk sistemlerinin ötesine geçerek modern bir tatil kulübü anlayışıyla tasarlandı. Ev konforunda, tüm detayları düşünülmüş eşyalı daireleri, tematik havuzları, yeme-içme alanları, sosyal tesisleri ve otel hizmetleriyle tatili yılda bir kez yaşanan bir kaçış olmaktan çıkarıp, sürdürülebilir ve planlı bir yaşam alışkanlığına dönüştürüyor.

Projeye eklenen termal özellik ise bu vizyonu bir adım daha ileri taşıyor. Artık Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sağlık, iyi yaşam ve tatil adresi olarak konumlanıyor. “Yazın deniz, kışın termal” anlayışıyla tasarlanan yeni dönem, sezon bağımlılığını ortadan kaldırarak devre mülk modeline güçlü bir değer katıyor.

Yeni nesil bir tatil anlayışı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, şunları söyledi:

“Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’yı tasarlarken hedefimiz yalnızca bir devre mülk projesi üretmek değildi. Biz, tapulu sahiplik modeliyle erişilebilir, sürdürülebilir ve değer üreten bir tatil anlayışı geliştirdik. Şimdi projeye entegre ettiğimiz termal özellik ile birlikte bu vizyonu bir üst seviyeye taşıyoruz. Antalya’da artık sadece yaz sezonuna bağlı bir tatil anlayışı yok; sağlık ve iyi yaşam odaklı da kullanılabilen, konforlu ve yatırım değeri yüksek bir model var. Termal entegrasyonu, projemizin hem iyi yaşam tarafını hem de yatırım cazibesini önemli ölçüde güçlendirdi.”

Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sur Yapı güvencesiyle geliştirdiğimiz bu model, tatili yılda bir kez yapılan bir kaçış olmaktan çıkarıyor; planlı, değerli ve ömür boyu sürecek bir deneyime dönüştürüyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, termal özelliğiyle birlikte artık yalnızca bir devre mülk projesi değil; 4 mevsim tatil evi, 4 mevsim tercih edilen bir yaşam alanı ve güçlü bir yatırım alternatifi olarak yeni dönemine adım atıyor.”

Antalya’nın doğasında, 4 mevsim yaşam

Torosların eteğinde, doğayla iç içe bir konumda yükselen proje, Antalya’nın sunduğu tüm doğal ve kültürel zenginliklere kolay erişim sağlıyor. Devre mülk sahipleri, Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkarırken; kış aylarında ise Saklıkent Kayak Merkezi ve Davraz Kayak Merkezi gibi merkezlerde kayak yapma ayrıcalığını yaşayabiliyor.

Yürüyüş ve koşu parkurları, spor alanları, açık hava etkinlik mekanları, çocuk oyun alanları, spa ve wellness alanları ile zenginleştirilen proje; aktif ve rafine bir yaşam tarzını destekliyor. Termal havuzların entegrasyonu ile birlikte kapalı alan kullanımı güçlenirken, iyi yaşam konsepti dört mevsime yayılıyor.

Değerini artıran bir yatırım modeli

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, hem tatil yapılabilen hem de kiraya verilerek gelir elde edilebilen bir mülk modeli sunuyor. Tapulu sahiplik yapısı, miras bırakılabilir oluşu ve markanın güvenilirliği, projeyi klasik alternatiflerinden ayrıştırıyor.

Termal özelliğin eklenmesiyle birlikte proje yalnızca konfor ve iyi yaşam tarafında değil, yatırım perspektifinde de daha güçlü bir konuma taşınıyor. Dört mevsim kullanım imkanı sayesinde kiralama potansiyeli artarken, sezon bağımlılığının kırılması değer artışı beklentisini destekliyor.