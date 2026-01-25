Suriye'de Şam Kalesi'nin 8. burcu restore edildi

Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, restorasyon sürecinin titizlikle ve uluslararası standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek Şam Kalesi'ndeki 8. burcunun çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Salih, burcun "Suriye mirasının evi" olarak kullanılacağını aktardı.
Salih, Şam Kalesi'ndeki taht salonunda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, uluslararası ortaklar, dost ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade etti.
Restorasyonu tamamlanan 8. burcun yeni dönemde önemli bir kültürel merkez olarak hizmet vereceğini kaydeden Salih, burcun geleneksel el sanatlarının canlandırılması, Suriye'nin maddi ve manevi kültürel mirasının korunması, gençlerin ve zanaatkarların desteklenmesi ile toplumsal farkındalığın ve estetik bilincin artırılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Suriye Miras Evi
İtalya merkezli Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV)’nin Genel Direktörü Paolo Comoglio de, Şam Kalesi’nde bulunan 8. burcun açılışının yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığını, aynı zamanda şehre ve topluma sunulan kalıcı bir kültürel kazanım olduğunu söyledi.
Comoglio, Avrupa Birliği fonlarıyla hayata geçirilen projenin, uzun yıllar halka açık olmayan tarihi bir alanın kültürel miras odaklı girişimlere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden ilerletilmesini amaçladığını belirtti.
Comoglio, projenin gelecekte toplumlar arasında yeni köprüler kurulmasına katkı sağlamasını umut ettiğini sözlerine ekledi.