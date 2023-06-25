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Suudi Arabistan: Yurt dışından gelen hacı adayı sayısı 1,5 milyonu aştı

Suudi Arabistan, yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

09:32 . 25/06/2023 Pazar
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Hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştı.

Hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştı.

Hac mevsimi başladı, milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara akın etti. Suudi Arabistan'dan, ülkeye gelen toplam hacı adayına dair açıklama yapıldı.

Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayı geldi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

2.4 milyon hacı adayı bekleniyor

Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.

Hacı adayı sayısı artırılacak

Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.




#Hac
#Mekke
#Suudi Arabistan
17 dakika önce
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