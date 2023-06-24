Diyanet İşleri Başkanı Erbaş en küçük ve en yaşlı hacı adaylarıyla buluştu

2023 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye’den 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün, Yasin Sakat ile en küçük hacı adayı 2 aylık bebek Mehmet Salih Bayram ile buluşan Başkan Ali Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.

Başkan Erbaş, 2023 hac döneminde güzel anılar yaşandığına işaret ederek, en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmanın bu güzelliklerden biri olduğunu vurguladı.





Hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük bir nimet olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat’a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin. Cenab-ı Hak, bu seneki hacda yaşadığımız güzellikleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin diyorum” şeklinde konuştu.





Mehmet Salih bebeği kucaklarına alarak seven Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş, 99 yaşındaki hacı adaylarıyla da bir süre sohbet etti.

“Heyecanla Arafat’a çıkmayı bekliyorum”





Hacı adayları da duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.





Yasin Sakat, 2020 yılında hac kurasının çıktığını ancak salgın nedeniyle gelemediğini dile getirerek, “15 yıldır kuranın çıkmasını bekliyordum, ismim çıkınca çok heyecanlandım. Bu sene bizlere müsaade edildiği için çok sevinçliyim. 99 yaşında hacca geldim ve Allah nasip etti ayak üstünde tavaf ettim. Allah’ın izniyle heyecanla Arafat’a çıkmayı bekliyorum ve Allah hepimize Arafat’a çıkmayı nasip etsin” dedi.

Rızkiye Tanrıverdi ise 14 yıldır haccı beklediğini ifade ederek, hacca geldiği için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydetti.





Mehmet Salih bebeğin annesi Sultan Bayram ise, hac kurasına bu sene yazıldıklarını belirterek, “Allah bize gelmeyi nasip etti çok şükür, çok güzel bir duygu. Böyle bir karşılamayı da beklemiyorduk” diye konuştu.

Baba İsmail Bayram ise 1 yıl önce evlendiklerini dile getirerek, “Bebeğimizin nasibiymiş ki hemen hacca geldik. Bize ilk başta ‘bebeğinizle zorlanacaksınız’ dediler ama Allah’a çok şükür buraya geldik ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aslında bebeğimiz bize kolaylık sağladı. Çok kişi bize burada yardımcı olmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Buluşmaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da katıldı.







