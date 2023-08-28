Taksiciler mercek altında: İstanbul'da yolcu seçen sürücüler denetlendi

Taksi sorunu bitmek bilmiyor. Yurt genelinde vatandaşların taksicilere yönelik şikayetleri arttıkça artıyor. Taksimetreyle oynayanlar, yolcu ayrımı yapanlar sık sık gündeme geliyor. Bu kapsamda yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi adına ekipler denetimleri sıklaştırıyor.

İstanbul'un taksicileri denetlendi

Son olarak taksi sorununun en fazla yaşandığı İstanbul'da ekipler, bir kez daha harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetim yaptı.

Yolcu seçtiler, cezadan kaçamadılar

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne 8 bin 128 lira ceza kesildi. Çalışma ruhsatları geçici süreyle askıya alınan 2 taksi, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araç çekildi

Uygulamada ayrıca kemer takmayan 6 sürücüye 2 bin 616, kask kullanmayan bir sürücüye de 437 lira ceza kesildi. Kayıtsız şekilde trafiğe çıkan dolmuş taksiye 4 bin 64 lira ceza uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulamada sürücülere toplam 15 bin 245 lira ceza kesildi.

Gün boyu sürecek

Sivil polis ekiplerinin Taksim, Sultanahmet ve Eminönü gibi turistik yerlerde, taksi sürücülerinin yolcu seçmesiyle ilgili denetimlerini gün boyu devam ettireceği öğrenildi.







