Hayat Tay Orta Doğuda vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak
SİNEMA

'Tay' Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu edinen, TRT ortak yapımı "Tay", 20 Ekim'de 6 ülkede gösterime girecek. Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak yapım, Türkiye'de vizyona girişinin üçüncü haftasında toplam 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

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Haber Merkezi AA
Tay Orta Doğuda vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak
Tay filmi, 23 Eylül'de vizyona girmişti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'te izleyiciyle buluşacak.

Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak yapım, Türkiye'de vizyona girişinin üçüncü haftasında toplam 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

TRT ortak yapımı 'TAY' en çok izlenen film oldu: Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi
HAYAT
TRT ortak yapımı 'TAY' en çok izlenen film oldu: Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi

Filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

3D animasyon türündeki film ile özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini ve Peygamber sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün gerçekleştirdi.

Hicret yolculuğunun konu edildiği
OYNAT 01:04
Hicret yolculuğunun konu edildiği "Tay" 23 Eylül'de vizyona giriyor
Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen 'Tay' adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek. 3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.


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