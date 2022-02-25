Hayat Teknik servis ücreti soygunu Hasar tespiti için bin 500 lira istiyorlar
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Teknik servis ücreti soygunu: Hasar tespiti için bin 500 lira istiyorlar

Son dönemde teknik servislerin tarifeleriyle ilgili şikayetler arttı. Kombi servisi, tesisatçı ve teknik servis ücretlerinde limit olmamasından kaynaklı semtine göre tarife uygulaması vatandaşı bezdirdi. Hiçbir işlem yapmadan sadece hasar tespitine gelmenin bedeli bin 500 TL’yi bulabiliyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Teknik servis ücreti soygunu: Hasar tespiti için bin 500 lira istiyorlar
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Son dönemde teknik servislerin tarifeleriyle ilgili şikayetler arttı. Kombi servisi, tesisatçı ve teknik servis ücretlerinde limit olmamasından kaynaklı semtine göre tarife uygulaması vatandaşı bezdirdi. Hiçbir işlem yapmadan sadece hasar tespitine gelmenin bedeli bin 500 TL’yi bulabiliyor. Üstelik faturasız işlem yapmanın yasak olmasına rağmen servislerin birçoğu fatura kesmiyor.

SEMTE GÖRE FİYAT

Vatandaşların en çok şikayet ettiği hizmetlerden biri tesisatçılar. Acil durumlarda başı sıkışan vatandaşların durumundan yararlanan bazı tesisatçılar, semtine göre hizmet sunuyor. KDV’li fiyatlarla KDV’sizler arasında çoğu zaman uçurum bulunuyor. Tesisatçıların servis ücretleri ise 100 liradan bin liraya kadar değişiyor.

Beyaz eşya yetkili teknik servislerinde de semte göre tarife uygulanıyor. Teknik servisten gelen kişi önce durum tespiti yapıyor. Bu işlem için vatandaşlar Fatih’te 150, Kadıköy’de 300, Zeytinburnu’nda 80 ve Maltepe’de 400 lira ödüyor. Tespitin ardından başka işlemler için farklı fiyatlar uygulanıyor. Kombi bakımı için servis fiyatları Zeytinburnu’nda 100, Kadıköy’de 300 lira iken Fatih’te 500 lirayı bulabiliyor.

STANDARTI OLMALI

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu fiyatlarda bir standart belirlenmeli. Fahiş fiyatlar olabiliyor. Bir de fatura kesmeyenler var. Fiyatlar KDV’li olmak zorunda. Parayı elden ya da banka hesabından alması bir şey değiştirmez. Tüketiciler gerekli araştırmayı yapmalı parayı boşa harcamamalı. Eve gelen servislerin önce fiyat söyleme zorunluluğu var.” dedi.

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