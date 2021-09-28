Hayat Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida ailesine teslim edildi
AKTÜEL

Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida ailesine teslim edildi

Kırıkkale'de temaslı olduğu halde parkta arkadaşı ile oturan Nida Gül T. (17), ailesine teslim edildi. Evde karantinaya alınan Nida Gül T.'in ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida ailesine teslim edildi
Genç kızın yaşı küçük olduğu için ailesine 4 bin 500 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya olarak yaptıkları devriyelerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Parkında arkadaşıyla oturan Nida Gül T.'e (17) yaptıkları GBT sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğunu fark etti. Nida Gül T.'in, koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Karantina kurallarını ihlal eden Gül T.'in, 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Ayrıca Nida Gül T., karantinasını tamamlaması için ailesine teslim edilerek, evde karantinaya alındı.

Türkiye'nin 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan kritik uyarı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan kritik uyarı

Üç doz olan anne kurtuldu: Aşı olmayan baba-oğul 12 gün arayla koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Üç doz olan anne kurtuldu: Aşı olmayan baba-oğul 12 gün arayla koronavirüse yenildi

Çankırı Valisi böyle uyardı: İlk defa 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20'nin üzerinde
GÜNDEM
Çankırı Valisi böyle uyardı: İlk defa 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20'nin üzerinde
Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.