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Hayat

Tevfik İleri Rize'de anıldı: 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilmişti

Rize Valiliği himayesinde, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde "Tevfik İleri'yi Anlamak: Onurlu Bir Mirasın İzinde" paneli düzenlendi. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapan Tevfik İleri, 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilmişti.

12:36 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:18 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Rize'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak: Onurlu Bir Mirasın İzinde' paneli düzenlendi.
Rize'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak: Onurlu Bir Mirasın İzinde' paneli düzenlendi.

Rize Valiliği himayesinde, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde “Tevfik İleri'yi Anlamak: Onurlu Bir Mirasın İzinde” paneli düzenlendi. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapan Tevfik İleri, 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilmişti. İmam hatiplerin açılması ve Boğaziçi Köprüsü’nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) hayata geçirilmesinde önemli bir isim olan İleri, düzenlenen etkinlikle anıldı.

HAYATI ANLATILDI

Açılışta konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ankara’da görev yaptığım yıllarda vefat yıldönümlerinde çoğu zaman karlı ve soğuk Ankara günlerinde yüzlerce gençle birlikte kabrinin başında dua ederdik. Ömer İleri Bey'e dedim ki; dedeniz rahmetli bu sözü söylerken bugünleri düşünerek söylemişti. Bu yönüyle kabul olmuş bir duadır” dedi.

Programda yönetmenliğini Ahmet Bikiç'in, yapımcılığını Baran Mayda'nın ve Konsept danışmanlığını Uğur Çevik'in yaptığı İleri’nin hayatının anlatıldığı “Tevfik İleri'yi Anlamak” belgeseli izlendi.

Daha sonra Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Adem Kalça, Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Yazar Fikri Akyüz’ün konuştuğu bir panel düzenlendi. Panelde, İleri’nin hayatı ve yaşam tarzıyla ilgili bilgiler aktarıldı.


#Tevfik İleri
#Rize
#Yasin Aktay
#Adem Kalça
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