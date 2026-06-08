Trabzon Kültür Yolu Festivali atölyelerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında yorgancılık ve kazaziye atölyeleri gerçekleştirildi. Trabzon Müzesi'ndeki atölyelerde katılımcılar, yorgancılık işlemelerinin giysilere uyarlanmasının yanı sıra takı ve süslemede uygulanan kazaziye tekniğini deneme fırsatı buldu. Halk Eğitim Merkezi Yorgancılık Usta Öğreticisi Fatma Tomar, Kültür Yolu Festivali'nde kültürel bir mirası katılımcılara öğretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yorgancılık sanatını tanıt-maktan keyif aldığını dile getiren Tomar, "Katılım güzel. İnsanların ilgi duymaları benim için çok önemli. Çünkü yorgancılık Trabzon'un en önemli sanatlarından, eski sanatlarından biri" ifadesini kullandı.