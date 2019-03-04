Hayat Trabzonda öldü Samsunda dirildi
AKTÜEL

​Trabzon'da öldü Samsun'da dirildi

Trabzon'da öldü Samsun'da dirildi

Trabzon'da geçirdiği felç sonucu "öldü" denilen ve memleketi Ağrı'da cenaze hazırlıkları yapılan 66 yaşındaki Zeki Yıldız, Samsun'da yapılan tedavinin ardından ayağa kalktı.

Haber Merkezi IHA
Yaşlı adam için cenaze hazırlıkları başlatan oğulları iyileştiğini görünce hayatının şokunu yaşadı.
Yaşlı adam için cenaze hazırlıkları başlatan oğulları iyileştiğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Memleketi Ağrı'dan Trabzon'daki oğlunun yanına misafirliğe giden Zeki Yıldız, oğlunun evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede toplardamar tıkanması tanısı konulan Yıldız, iki gün yoğun bakım servisinde kaldırıldı. "Öldü" gözüyle bakılan Yıldız'ın memleketinde cenaze hazırlıkları yapıldı. Doktorlar son bir umut için hastayı Samsun SağlıkMüdürlüğü Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Yıldız, 112 ambulansı ile solunum cihazına bağlı olarak 4 saatte Samsun'a getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde 3 saatlik bir operasyonla anjiyo uygulanan Yıldız, tedaviye cevap vererek kendine geldi. Samsun'a Yıldız'ın cenazesini almak için gelen akrabaları; ayağa kalkıp yürümeye başlayan Yıldız'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Trabzon'da fenalaştı gözünü Samsun'da açtı

Trabzon'da fenalaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamayan ve gözlerini Samsun'da açan Zeki Yıldız, "Öbür dünyaya gidip geldim. Şu anda iyiyim. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Babasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahattin Yıldız, "Ağrı Patnosluyuz. 20 yıldır Trabzon'da oturuyorum. 10 kardeşiz. Babam 2 ay önce bize geldi. Bir sabah fenalaştı. Hiç hareket edemiyordu. Hastaneye kaldırdık. İki gün yoğun bakımda kaldı. Biz acilde bekliyorduk. Makineye bağlıydı. Babamın yanına girenler 'ölmüş' diyordu. Doktorlar da pek ümit vermedi. Bizi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada müdahale yapıldıktan sonra kendine geldi. Öldü gözüyle bakıyorduk. Memlekete telefon açtık. Cenaze hazırlıkları yaptırdık. Memleketten 20-30 kişi akrabamız geldi. Cenaze için geldiler. Ama böyle düzeldiğini görünce onlar da şaşırdı. İnanamadılar. Şu an durumu iyi. Allah'a şükür. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

REKLAM

10 dakika içinde müdahale edildi

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kürşad Akpınar, "Hastamız bize Trabzon'dan yönlendirildi. Orada makineye bağlıydı. Tanısında beyin toplardamarlarında tıkanma tanısı vardı. Bize bilgi gelince inme merkezimizde anjiyo cihazını hazırladık. Hastanemize girdikten sonra 10 dakika içerisinde hastaya müdahale ettik. Anestezi hekimimizin desteğiyle hastayı anjiyoya aldık. Toplardamardaki pıhtıları alıp damarların açılmasını sağladık. Tabii, bu işlem hayat kurtarıcı bir tedavi oldu. İki gün hastayı takip ettik. Yemek yemeye başladı. Şu an eski haline geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

İlk dakikalar çok önemli

Beynin toplardamar tıkanmasının inme hastalarının yüzde 1'ini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Akpınar, "Yüzde 15 hastada tedavi verilmesine rağmen yanıt alınamayarak hasta giderek kötüleşiyor. Bu hastamız da Trabzon'da uygun tanıdan sonra uygun tedavi başlanmış ve tedaviye cevap alınamadığı için bize gönderildi. İnme Merkezimiz açılalı 2 yıl oldu. Bu güne kadar 150 hastaya atardamardan müdahale ettik. Bu hastamızla birlikte hastanemizde ilk defa toplardamardan anjiyografi ile bir hastaya müdahale ettik. Çok güzel bir sonuç aldık. Hastamız şu an iyi durumda. Bu konuda dakikalar çok önemli. İlk 6 saat çok çok önemli. 6 saatten sonra bu tarz hastaların geri dönüşü pek sağlıklı olmuyor. Hasta yakınlarının bu konuda bilinçli olmalı. Hemen 112'ye haber vermeleri gerekiyor. Bu işte çok fazla bölümün desteği var. Bu bir ekip işi. Sağlık Bakanlığımız bu konulara çok önem veriyor. Samsun İl Müdürlüğümüz ve başhekimimiz de bize destek oluyor" açıklamalarında bulundu.

REKLAM

Trabzon'a kendi Kızılay'ını kurdu
HAYAT
Trabzon'a kendi Kızılay'ını kurdu

Çelik’in giydiği kazak dünyaca ünlü markaya ilham oldu
HAYAT
Çelik’in giydiği kazak dünyaca ünlü markaya ilham oldu

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu
HAYAT
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu
Pirinç satışı da başladı

Pirinç satışı da başladı

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Değerlendirme 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak.
Çavuşoğlu: ABD ve İsrailden korkan Müslüman ülkeler var

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.

İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sakaryaspor maçında sahaya kesici aletle çıkan Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
MWCye damga vurdular

MWCye damga vurdular

​Dünyanın en prestijli teknoloji fuarını yerinde takip ettik, yeni amiral gemileri sizin için inceledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.