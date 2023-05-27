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Trabzonspor’un verileri çalındı

Trabzonspor’un internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Sunuculara sızan internet korsanları, müşteri, potansiyel müşteri ve çalışanların kimlik bilgilerini ele geçirdi. Kaç kişinin bilgisinin çalındığı bilinmiyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri ihlaline ilişkin inceleme başlattı.

Abdullah Sarica
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Trabzonspor’un internet sitesini hackleyen siber korsanlar, müşteriler ile çalışanların kimlik bilgilerini ele geçirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) yayımladığı ‘veri ihlali bildirimi’ne göre siber saldırı 19 Mayıs’ta yaşandı. Kuruma veri ihlali bildiriminde bulunan Trabzonspor, siber saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş., Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş., Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin de etkilendiğini belirtti.

BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Trabzonspor’un ihlal bildirimine göre, hackerler, internet sitesindeki sunucuları şifreledi. Şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından, ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi. İhlalden etkilenen grupların “çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler” olduğu bilgisi verildi.

İhlalden “kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorilerinin” etkilendiği bildirildi.

KVKK siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı.



#Trabzonspor
#KVKK
#siber saldırı
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