Trafik jandarmasından duygulandıran hareket: Şehit babasının cezasını ödedi

21:431/12/2025, Pazartesi
IHA
Şehit babası Ali Dönmez
Bartın'da hatalı şekilde park edilen araca ceza yazan trafik jandarması, sürücünün şehit Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Jandarma, şehit babasını evinde ziyaret ederek yazdığı cezanın görev icabı olduğunu ancak gönlünün razı olmadığı için cezayı kendi cebinden ödeyeceğini ifade etti. Şehit babası Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor." ifadesini kullandı.

Bartın’da görev yapan trafik jandarması, hatalı park nedeniyle yazdığı 993 TL tutarındaki cezayı sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince kendisi ödedi.


Bartın’ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza yazdı. Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş,
"Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz"
diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Y.Ş., teklifi kabul etmek istemeyen şehit babasını ikna etti.
Şehit babası Dönmez'e 2014 yılında gerçekleştirilen ziyaret
Şehit babası Ahmet Dönmez, acil bir işi olduğu sırada kısa süreli park nedeniyle ceza yediğini belirterek, duyarlı yaklaşımı nedeniyle Y.Ş’ye teşekkür etti. Dönmez,
"Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor"
diyerek duygularını dile getirdi.

Yapılan sohbetin ardından Y.Ş, güçlükle ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak, ödemesini gerçekleştirdi.



