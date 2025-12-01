Trafik jandarmasından duygulandıran hareket: Şehit babasının cezasını ödedi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza yazdı. Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş,

"Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz"