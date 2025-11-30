Yeni Şafak
Düşen uçakta şehit olmuştu: Astsubay Emre Altıok’un bebeği dünyaya geldi

15:1030/11/2025, الأحد
DHA
Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı.
Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı.

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Astsubay Emre Altıok'un kızı dünyaya geldi. Şehidin babası İsa Altıok'un "Oğul, emanetin emanetimdir" diyerek karşıladığı torununa, şehit babasının vasiyeti üzerine 'Gökçe' adı konuldu.

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.



BABASINDAN ‘EMANETİN EMANETİMDİR’ PAYLAŞIMI


Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.



ŞEHİT EMRE ALTIOK SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI


Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) naaşı, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilmişti. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehidin cenazesi Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alınmıştı.


Tören boyunca ağabeyinin şapkasını takan polis kardeş Gamze Süngerli, şehide selam durduktan sonra tabutunu okşayarak son kez veda etmişti. Şehidin babası İsa Altıok, hamile eşi Seda Altıok (29), annesi Gülay Altıok ve üniversite öğrencisi olan kardeşi Sevdegül Altıok gözyaşlarına hakim olamamıştı.



Törende ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan da katılmıştı.


Şehit Altıok'un için cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'na defnedilmişti.




