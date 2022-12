Üçlü virüse 'Tridemi'ye dikkat

Başhekim Doç. Dr. Altıntop; havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu ifade ederek bu dönemde pandeminin azalmasına rağmen maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Grip için tedavilerin yanı sıra ılık bitki çayları, balla karıştırılmış çaylar, papatya, ıhlamur, kuşburnu çayları gibi boğaz mukozasını rahatlatmaya yönelik tedavileri de grip için her zaman önerdiklerini kaydeden Altıntop; "Kış aylarına girmemizle beraber üst solunum yolu enfeksiyonlarında son dönemlerde belirgin bir artış var. Biliyorsunuz 2019 yılı sonu ile beraber yılının sonuyla beraber covid salgınları oldu ve bu salgınlar da toplum nezdinde birçok değişikliğe neden oldu. Pandeminin azalması ve özellikle maske ve mesafenin bırakılmasıyla birlikte daha önceden maskenin koruduğu enfeksiyonlara karşı da temas eder duruma geldik. Birçok virüsle bundan dolayı da karşı karşıya gelmeye başladık. Özellikle havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sonbaharın sonu ile beraber kışın başında virüslerin hastalık yapmaya başladığı dönem olarak her yıl bunu görüyoruz. Maskenin bu dönemde çıkması da virüslerle olan temasımızı artırmış durumda. Gribin; genellikle solunum yolu virüslerin neden olduğu hastalıkların tamamına verilen bir tanım olduğunu bilmemiz gerekiyor. Grip olarak en sık influenza virüslerini, SARS CoV-2 dediğimiz virüsleri, korona virüslerin diğerlerini, parainfluenza ve RSV denilen virüsleri görebiliyoruz. Virüsler solunum yolunda dokulara zara vererek oraya yerleşiyor. Bu bazen bir virüsün değil birden fazla virüsün neden olduğu enfeksiyon halinde karşımıza çıkabiliyor. Vücut birçok virüsle savaşmaya başlıyor ve yeniyor. Virüsü yense, enfeksiyon azalsa bile virüsün vücudumuza verdiği hasarların tedavisi ve yeniden normale dönmesi biraz zaman alıyor. Bu dönemde hastalarımıza biraz sabırlı olmalarını ve orayı rehabilite edici tedaviler kullanmayı öneriyorum. Bunun için de ılık bitki çayları, balla karıştırılmış çaylar, papatya, ıhlamur, kuşburnu çayları gibi toplum nezdinde bilinen ve aslında boğazımızın mukozasını rahatlatmaya yönelik tedavileri grip için her zaman öneriyoruz" dedi.

"Kronik hastalar daha da dikkat etmeli"

Kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğinin altını çizen Altıntop; "Astım, KOAH, diyabeti olan yani kronik rahatsızlığı olan kişilerde ise bu enfeksiyonlar daha ağır seyredebiliyor. Eğer kronik bir akciğer hastalığınız varsa kalabalık ortamlardan uzak durmanızı ve mutlaka maske takmanızı öneriyoruz. Klasik tedavi yöntemlerinin dışında kişinin bireysel olarak kendi hastalığına yönelik tedavi uygulamasını, ilaçlarını düzenli kullanmasını, besin zinciri ve egzersizlere dikkat edilmesini öneriyoruz. Tekrarlayan grip salgınlarının nedeni virüslerdir" ifadelerini kullandı.

"Birden fazla virüsün bulaştığı enfeksiyonlarda harabiyetlerin tedavi olması biraz daha uzun sürebilir"

Birden fazla virüsün neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi sürecinin biraz daha uzun sürdüğünü de sözlerine ekleyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Aynı kişide bir veya birden fazla olan virüsün etken olduğu hastalık olabilir. 2-3 tane farklı enfeksiyon olabilir. Genellikle bunlar influenza, parainfluenza ve RSV virüsleri dediğimiz virüslerden oluşuyor. Aslında vücut; bu üç virüsle aynı anda savaşabiliyor. Normalde bunların hepsini tek başına yenebilir. Ne zaman bundan şüpheleneceğiz? Özellikle öksürük, boğaz ağrısı, ateş, kas ve eklem ağrıları varsa ’viral enfeksiyon geçiriyoruz’ diyebiliriz. Bu dönemde ’virüse kafa tutmayın mutlaka istirahat edin’ diye bir önerimiz var. Hastalarımızın istirahat etmelerini ve vücut direncini artırıcı besinler tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Türk bilim insanları kanserde yeni bir mekanizma keşfetti. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Kıdemli Araştırmacısı ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Gözüaçık ve ekibi, daha önce doku gelişim ve onarımı ile alakalı bir molekül olarak tanımlanan CT-1in, kanserde de önemli bir rol oynadığını keşfetti. Prof. Gözüaçık, kanser hücrelerinin CT-1i çevre dokularla iletişim kurmak için kullandığını ve bu molekül sayesinde tümörün yaydığı sinyallerin, sağlıklı hücreleri kansere hizmet etmek üzere köleleştirdiğini gösterdi. Köleleştirici etkinin, 2016 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülüne de konu olan otofajiye yani hücrelerin kendi kendini sindirmesine bağlı olduğunu kanıtladı. Dünyada ilk defa bilimsel olarak ortaya konan bu keşifle ilgili detayları ilk kez Demirören Haber Ajansına anlatan Prof. Dr. Gözüaçık, çalışma sonuçlarının devrim niteliğinde olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gözüaçık, deneysel sistemler ve gerçek hasta dokularında da çalışarak elde ettikleri bu keşfin ileride, meme kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinde teşhis ve tedavi açısından pek çok ezberi değiştirebileceğini kaydetti. Kanserin geleceğinde çok şey değiştirebilir Bu keşif sayesinde bazı kanser türlerinde hastalığın nasıl seyredeceği ile ilgili daha tanı aşamasında önemli ipuçları elde etmenin de mümkün olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gözüaçık, Kanser konusunda yeni konseptler var. Bunlardan bir tanesi, kanserin aslında sadece bozulmuş hücrelerden oluşmadığı. Çevre dokuların da kanserin oluşum, gelişim, yayılımı ile ilaç direncine katkı sağladığı konusunda veriler var. Biz buna tümör mikro çevresi diyoruz. Biz, kanser hücreleriyle tümör mikro çevresi arasında nasıl bir iletişim var, bununla ilgili çalışmalarımıza 8-10 yıl önce başlamıştık. Tümör hücrelerinden acaba nasıl mesajlar iletiliyor ki mikro çevresi de değişiyor ve kanseri destekleyici hale geliyor? Sanki tümör, çevredeki normal hücreleri kendisine köle ediyor, onların kendisine hizmet etmesini sağlıyor. Geniş gen taramaları yaptık, bunları test ettik, salgılanan proteinleri keşfettik. Bunlardan özellikle bir tanesine yoğunlaştık; bu proteinin (CT-1) kanserle bağlantısı daha önceden bilinmiyordu. Daha çok kalp, böbrek hastalıklarındaki etkileri biliniyordu. Biz gördük ki bu protein sadece meme kanseri hücrelerinden değil, genel birçok başka tür kanser hücrelerinden de salgılanıyor dedi. Tümör, CT-1 salgılayıp normal hücreleri kandırıyor Bilim dünyasının kanserle ilişkisini henüz keşfetmediği Cardiotrophin-1 (CT-1) adlı proteinin, tümör hücreleri tarafından normal hücrelerle iletişim kurmak amacıyla kullanıldığını, kanserli hücrelerin CT-1 vasıtasıyla sağlıklı dokuların ana elemanlarından olan fibroblastlar üzerindeki özel antenlere bağlandığını ve bu sayede normal dokuları da kendi hizmetine aldığını belirten Prof. Dr. Gözüaçık, CT-1 faktörünün kanserle ilişkisi bilinmiyordu. Biz, kanserle bağlantısını gösteren ilk çalışmayı yapmış olduk. Dünya çapında ilk ve öncü sonuçlar bunlar. Bu faktörün hem kanserle ilgisi hem kanserin yayılması, yakın ve uzak çevreye metastazı ile ilgisini de ilk defa ortaya çıkardık. Üstelik bunu, gerçek hasta dokularında gösterdik. Bu çalışmanın ileride kanserle ilgili paradigmaları değiştirebilecek önemi olduğunu düşünüyorum diye konuştu. İleride kanser tanısında da kullanılabilir Ekip içerisinde cerrahların da yer aldığını belirten Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, bu keşfin, bir hastada kanserin nasıl seyredeceği ile ilgili ön bilgi verebileceğini de kaydederek sözlerini şöyle noktaladı: CT-1in tümörle etkileşiminin, özellikle meme kanserinin doku içine yayılması ve uzak metastazlar yapması için önemli olduğunu gördük. Başta Doç. Dr Ece Dilege olmak üzere cerrah arkadaşlarımızla birlikte etik kurul onayları da alınarak hasta dokularında çalıştık. CT-1 faktörü yüksek olan hastaların lenf düğümü metastazlarının çok daha yüksek olduğunu tespit ettik. Tümörlerinin de daha agresif, tedavisi daha zor olabileceğine, yayılımın daha fazla olduğuna işaret ediyor sonuçlar. Örneğin CT-1i yüksek olan ve düşük olan meme kanserlerinde yayılım açısından farklılıklar olabilir. Öte yandan kanser hücrelerine özgü bir artış olduğu için, kanserin ön tanısı ile ilgili de bilgi verebilir. Örneğin gelecekte, hastaların kanında CT-1 faktörünün yüksekliği, kanser tanısı için kullanılabilir. Biz ayrıca tedavi açısından da deneysel olarak çalışmalar yaptık. CT-1i bloke eden antikorlar kullandık ve bunların hücresel düzeyde kanserin yayılımını ve dokulara girişini etkilediğini gösterdik. Yani ileride buradan bir tedavi fırsatı da çıkabilir. Öte yandan tanı ve tedavi ile bir arada düşündüğümüzde, son dönemde yapılan çalışmalara göre, kanser dokusu dışında kanser mikro çevresi de tanı ve tedavi için ümit veriyor. Yani sadece kanser hücrelerini hedefleyerek değil, çevre dokuyu da hedefleyerek kanser tedavisi için değişik yaklaşımlar geliştirilebilirProf. Devrim Gözüaçık, çalışmada temel bilimsel araştırmalar ve özgün buluşlardan yola çıkıldığını vurgulayıp temel bilimin, bilimsel ve teknolojik AR-GE için öneminin altını da çizerek dünya çapındaki bu buluşların Türkiyenin beyin gücü, insan kaynağı ve laboratuvar imkanları sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Meme kanserine yeni bir sınıflandırma getirebilir Çalışmanın baş araştırmacılarından Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Yunus Akkoç ise bu yeni keşfin meme kanserinde yeni bir sınıflama getirebileceğini vurgulayarak Meme kanseri dışındaki kanserlerde de bu buluşumuzu test ettik ve diğer birkaç bazı kanserde, bunun yine önemli bir molekül olduğunu gördük. Ama meme kanseri özelinde şunu vurgulamak istiyorum, tedavi ya da kliniğe nasıl yansıyabilir bu buluş derseniz, genelde kanser hastaları tedavi alırlarken çeşitli alt sınıflar altında değerlendiriliyor. Biz bu bulduğumuz molekülle, yeni bir alt sınıf oluşturmuş olabiliriz ve bu alt sınıfa yönelik hastaları taradığımızda, onlara vereceğimiz tedavi de yine CT-1 özelinde olabilir dedi. Kanserle ilgili 'devrimsel' buluş: İlerleme ve yayılması önlenebilir Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma ile birlikte dünyada ilk kez kanser hücrelerinin, CT-1 adlı bir molekül üzerinden çevre dokulara sinyal gönderdiği ve sağlıklı hücreleri 'kendi hizmetine alarak' yayılabildiği gösterildi. Çalışmayı gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, bu keşif sayesinde ileride bazı kanser türlerinde hastalığın nasıl seyredeceği ile ilgili tanı aşamasındayken dahi önemli ipuçları elde etmenin mümkün olabileceğini belirtti. Gözüaçık, böylece yeni ilaçlar geliştirilebileceğini, kanserin ilerlemesinin ve yayılımın önlenebileceğini söyledi.

Kan pıhtıları, geçerli bir sebep olmadan oluştuğunda oldukça tehlikelidir. Kötü yaşam tarzı, kan pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Ancak sağlıksız beslenme tanımının neleri kapsadığına yaşanan kafa karışıklıkları gerekli önlemlerin alınmasını engelleyebilir. Örneğin; o kadar da zararlı görülmeyen kahve içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir. KAFEİN KANIN DAHA YOĞUN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYORDr. Monika Wassermann, kafein içeren içeceklerin vücudun susuz kalmasına ve bunun da pıhtılaşma riskin artırabilen yoğunlaşmış kana neden olabileceğini belirtiyor. Doktorun açıkladığı gibi; dehidrasyon kan bileşenlerinin etkilenmesine neden olarak daha yapışkan ve daha koyulaşmış bir kana neden olabilir. Doktor Wasserman, bu pıhtılaşmanın genellikle pelvik bölgede, bacaklarda, uyluklarda ve kollarda ortaya çıktığını belirtti. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BU DURUMA KARŞI UYARIYORMedicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek yoğunluklu egzersiz esnasında kafein tüketmenin kandaki pıhtılaşma faktörünü artırarak pıhtı oluşumunu artırma olasılığının da yükselişine zemin hazırladığını gösterdiğini tespit etti. Araştırmada, araştırmacılar yaş ortalaması 23 ve normal vücut kitle indeksi olan 48 erkeği inceledi. Katılımcılar, birer hafta arayla, hızları katılımcı tükenene kadar kademeli olarak artırılan egzersiz döngülerinde iki seans tamamladı; bu da onu yüksek yoğunluklu bir egzersiz haline getirdi. KAFEİNİ TAMAMEN BIRAKMANIZ GEREKMİYOR, DİKKATLİ OLMAK YETERLİOnlara önceden kafeinsiz bir plasebo veya kafeinli bir içecek verildi ve yaşamsal belirtilerin bildirilmesiyle birlikte öncesinde ve sonrasında kanları alındı. Kafeinin egzersiz sırasında pıhtılaşma faktörünü önemli ölçüde artırdığını buldular, bu da kafeinli içecekleri alan katılımcıların kan pıhtılaşmasına neden olan şey söz konusu olduğunda daha yüksek bir risk faktörüne sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak bu, kafeini tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ball State Üniversitesi Bütünleştirici Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı direktörü Paul Nagelkirk, 2019da Runners Worlde Çoğu insan için kafein güvenlidir, egzersiz de öyle dedi. Şu anda antrenman öncesi veya müsabaka öncesi bir rutin olarak kafeinin faydalarından yararlanan sağlıklı yetişkinlerin kan pıhtılaşma potansiyeli hakkında endişelenmek için çok az nedeni olduğunu belirten Nagelkirk, dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyardı. Bununla birlikte, çalışma, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol gibi zayıf kardiyovasküler belirteçleri olanların kafeinden kaçınmak isteyebileceklerini öne sürüyor. Araştırmacılar ayrıca aksi yönde kanıtlar da ortaya çıkardılar. Journal of Trombosis and Hemostasis dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesine göre , kahve tüketimi daha düşük venöz tromboz riski ile ilişkilidir Venöz tromboz, bir trombüsün (kan pıhtısı) neden olduğu bir damarın tıkanmasıdır.Her gün çok miktarda kafein almanın uykusuzluk, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve kas titremeleri gibi başka sağlık riskleri olduğunu unutmamak önemlidir. Tüm bu verilerin ışığında, öncelikle kafeini hangi oranda tükettiğiniz ve bununla birlikte günlük yaşamınızı ne kadar sağlıklı sürdürdüğünüz gibi etkenler de süreç içerisinde önem taşıyor. Bu nedenle kan pıhtılaşması riski altındaysanız öncelikle bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Her sabah tüketiyoruz ama damarlardaki kan akışını tehlikeye atıyor: Ani ölümlere sebebiyet verebiliyor Her gün içtiğimiz içeceklerden biri; özellikle büyük bir risk barındırıyor. Kan akışı tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen bir sistem ve içecekler bu akışta sorunlara neden olabiliyor. Özellikle sıklıkla karşılaşılan pıhtılaşma sorunu; bazı içeceklerle tetiklenebiliyor. 'Kahve' içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir. Peki Kahvenin faydaları ve zararları nelerdir? Kahvenin tansiyona etkisi nedir? Kahvenin içinde ne var? Detaylar haberimizde...

