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TRT 1, 2021 Yılını Zirvede Kapattı

Dizileri ile en çok izlenen kanal TRT 1

İddialı yapımlarıyla izleyicinin gözdesi olmayı başaran TRT 1, 2021 yılında Tüm Kişiler, AB Grubu ve ABC1+20 Yaş olmak üzere tüm kategorilerde izleyici sayısını artırarak en çok yükselen ve izlenen kanal oldu.

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TRT 1, 2021 Yılını Zirvede Kapattı
TRT 1, 2021 Yılını Zirvede Kapattı

İddialı yapımlarıyla izleyicinin gözdesi olmayı başaran TRT 1, 2021 yılında Tüm Kişiler, AB Grubu ve ABC1+20 Yaş olmak üzere tüm kategorilerde izleyici sayısını artırarak en çok yükselen ve izlenen kanal oldu.

Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) tarafından 2021 yılı televizyon izlenme raporu açıklandı. Ölçüm sonuçlarına göre Prime Time’da AB ve ABC1 kategorisinde açık ara zirvede olan TRT 1, 2021 yılı ilk 100 ortalama program listesinde ise AB Grubunda Teşkilat 1’inci, Masumlar Apartmanı 2’nci ve Uyanış Büyük Selçuklu da 3’üncü sırada yer aldı.

TRT 1, Prime Time (PT) tüm reyting kategorilerinde 2020 yılına göre %60’dan fazla seyircisini artırarak yeni bir rekora imza attı.

AB ve ABC1’in birincisi TRT 1

Teşkilat, Gönül Dağı, Alparslan Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Kıbrıs Zafere Doğru gibi reyting rekorları kıran dizileriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, her hafta reytinglerde zirveye oturan TRT 1, 2021 reyting sonuçlarına göre Prime Time’da AB Grubu ve ABC1+20 Yaş kategorilerinde 1’inci, tüm kişilerde ise 2’nci sırada yer aldı.

İlk 100’ün birincisi “Teşkilat”

TRT 1 dizileri 2021 yılı ilk 100 ortalama program sıralamasında da AB Grubu ve ABC1+20 Yaş kategorilerinde zirvede yer aldı. Buna göre AB grubunda Teşkilat 1’inci, Masumlar Apartmanı 2’nci, Uyanış Büyük Selçuklu ise 3’üncü sırada yer alarak TRT 1 dizileri ilk üç sırayı kapatmış oldu.

ABC1+20 Yaş grubunda da yine aynı başarıyı sürdüren TRT 1 , 2021 yılı ilk 100 ortalama programlar sıralamasında ilk 10 program arasında “Teşkilat”, “Alparslan Büyük Selçuklu”, “Uyanış Büyük Selçuklu”, “Masumlar Apartmanı” ve “Gönül Dağı” olmak üzere 5 dizi ile yer alarak büyük başarıya ulaştı.

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