TRT ortak yapımı 'Kanto' filmi 6 Şubat'ta vizyona girecek

Yıldız Kültür filmdeki rolüyle 62. Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Didem İnselel ise 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

"Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması her şeyi alt üst eder. Bu beklenmedik olay uzun zamandır gizli kalan sırların ortaya çıkmasına neden olur. Sude hem kayınvalidesini bulmak hem de sevgiyle fedakarlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorundadır."​​​​​​​