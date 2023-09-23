TRT World'den büyük başarı: Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kaldı

Dünyanın en önemli televizyonculuk ödülü olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinin finalistleri açıklandı. TRT World’ün hazırladığı her bölümü Türkiye ve dünyada yankı uyandıran belgesel serisi “Off the Grid”in Ukrayna-Rusya Savaşı’nda sivillerin hayatını en çarpıcı şekilde işlendiği “Ukraine Wartime Diaries” (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, binlerce aday program arasından ilk dörde kaldı. Finalde İngiltere, Brezilya ve İsrail’den rakipleri ile yarışacak olan TRT World, bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri adaylığı ile global alandaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Savaşın yıkıcı yüzü, en çarpıcı şekilde gözler önüne seriliyor

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat’ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu’nun görüntülediği, Ukrayna’da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü en çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor. Fatih Kibar’ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş’un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle birlikte Ukrayna’daki sivillerin hayatlarındaki değişimi gözler önüne seriyor. “Kurtarılmış bölgelerin” zamanla “suç mahalline” dönüşmesini anlatan TRT World yapımı, Türkiye ve uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Sobacı: Emmy adaylığı uluslararası başarımızın tescilidir

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World’ün “Off the Grid” belgeselinin “Ukraine Wartime Diaries” bölümünün Uluslararası Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmesine ilişkin, “TRT olarak vizyonumuz, yabancı dillerdeki yayınlarımızla uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturmak. Hem uzak coğrafyadaki hem yanı başımızdaki gelişmeleri yerinde takip ediyor, çoğu zaman dünyanın görmezden geldiği pek çok konuyu gündeme taşıyoruz. Bu nedenle, TRT World’ün Ukrayna’da savaşın özellikle sivillere etkisini anlattığı Off the Grid’in haber belgesel çalışmasıyla Uluslararası Emmy Ödülü’ne aday gösterilmesi bizim açımızdan bir sürpriz değildir. Bu başarımızın uluslararası tescilidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum,” dedi.

Uluslararası Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, TRT World’ün bu önemli başarısının altını çizerek, “Emmy’ye aday gösterilmemiz TRT World’ün uluslararası yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise “Bu adaylık gazetecilik ve televizyonculukta geldiğimiz noktanın en önemli yayıncılar tarafından kabul edilmesidir. Ayrıca, Ukrayna’daki durumu dengeli bir şekilde, tam anlamıyla gösterdiğimizin de en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Belgeseli hazırlayanlardan Ennaimi; “Ukrayna’da sivillerin yaşadıkları beni çok etkiledi. Bu hikayeler, insanın direncini ve zorlukları aşarken hiç taviz vermeden adaleti aramasının da güçlü bir kanıtı,” ifadelerini kullanırken Pauliat ise; “Off the Grid’in insan hikayelerini anlatma çabasının Akademi tarafından tanınması ve ödüllendirilmesi onur verici” şeklinde konuştu.

Ödüller, 27 Eylül’de sahiplerini bulacak

44. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisi ödülleri, 27 Eylül’de New York’ta yapılacak ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Uluslararası Emmy Ödülleri hakkında

Bu sene 44.’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri, dünya genelinde haber ve gazetecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendiren ve uluslararası haber, raporlama ile gazetecilik alanında önemli katkılarda bulunan gazetecilere, haber kuruluşlarına ve yapımcılara verilen prestijli bir televizyon ödülüdür.