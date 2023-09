TRT World'den büyük başarı: Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kaldı

Dünyanın en önemli televizyonculuk ödülü olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinin finalistleri açıklandı. TRT World’ün hazırladığı her bölümü Türkiye ve dünyada yankı uyandıran belgesel serisi “Off the Grid”in Ukrayna-Rusya Savaşı’nda sivillerin hayatını en çarpıcı şekilde işlendiği “Ukraine Wartime Diaries” (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, binlerce aday program arasından ilk dörde kaldı. Finalde İngiltere, Brezilya ve İsrail’den rakipleri ile yarışacak olan TRT World, bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri adaylığı ile global alandaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World’ün “Off the Grid” belgeselinin “Ukraine Wartime Diaries” bölümünün Uluslararası Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmesine ilişkin, “TRT olarak vizyonumuz, yabancı dillerdeki yayınlarımızla uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturmak. Hem uzak coğrafyadaki hem yanı başımızdaki gelişmeleri yerinde takip ediyor, çoğu zaman dünyanın görmezden geldiği pek çok konuyu gündeme taşıyoruz. Bu nedenle, TRT World’ün Ukrayna’da savaşın özellikle sivillere etkisini anlattığı Off the Grid’in haber belgesel çalışmasıyla Uluslararası Emmy Ödülü’ne aday gösterilmesi bizim açımızdan bir sürpriz değildir. Bu başarımızın uluslararası tescilidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum,” dedi.