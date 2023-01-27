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TRT World’den dev yapım: Dünyaca ünlü oyuncu Adrian Grenier TRT’nin belgeseli için Türkiye’de

TRT World dev bir projeye daha imza atıyor. Küresel iklim değişikliği hakkında çekimleri süren tek bölümden oluşan uzun metraj belgeselde Türkiye’de sorunun çözümü ile ilgili atılan adımlar ve gerçekleştirilen projeler ve dünyadaki uygulamalar ile farkındalık kazandırmak hedefleniyor. Belgeselin sunuculuğunu üstlenmesi için dünyaca ünlü oyuncu Adrian Grenier TRT World tarafından Türkiye’ye getirildi.

12:36 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adrian Grenier

Adrian Grenier

193 ülkeye aynı anda yayın yapan, Türkiye’nin ilk uluslararası İngilizce haber kanalı TRT World, dev global bir belgesel prodüksiyonuna daha imza atıyor. İklim Değişikliği ve Dünya’ya etkilerini aktaracak olan belgeselin sunuculuğunu Hollywood’un ünlü oyuncu ismi Adrian Grenier, yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Susan Gray yapıyor. Belgeselin çekimleri ise Türkiye, Mısır ve ABD’de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından sorunlar ve çözümler ile birlikte konunun uzmanlarının sahada bizzat çalışmalarını takip eden belgesel, uzun metraj olarak çekimlerine devam ediyor. Yapım, iklim değişikliğinden kaynaklanan aksaklıkların farklı coğrafyalardaki görünümü ile bu sorunlardan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilmiş uyum çözümlerini işleyecek. Tanınmış uzmanlar ile “farkındalık” misyonu taşıyan belgeselde iklim sorunları ile mücadeledeki en iyi uygulamaların da ele alınması planlanıyor.

Sıfır Atık Projesi yapımda yer alıyor

Belgesel filmin başlıca konuları arasında en acil çevre sorunları olan ısı, su kaynaklarının azalması, gıda güvenliği ve atık yönetimi olması bekleniyor.

Bu acil sorunlara ve sorunlar karşısında yüzleşilen zorluklarla mücadeledeki en etkili ve etkin çözüm yöntemlerine odaklanılacak belgeselde; çiftçilerden sanatçılara, sporculardan çevre aktivistlerine kadar farklı prensiplerde yetişen kişiler ile görüşmeler de yer alıyor. Yapımın ilgi çeken bir unsuru da başta Türkiye’de Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi olmak üzere Türkiye'nin ortaya koyduğu son derece önemli, pratik, yaratıcı, çözümlere geniş yer vermesi.

Problemlerin çözümlenmesi ve kaynak yönetimini de ele alan yapım, ayrıca dikey tarım gibi şu anda geliştirilmekte olan tarımsal yeniliklere de değinecek.

TRT World tarafından hayata geçirilecek ve çekimleri devam eden belgesel filmin ismi ve yayın tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Adrian Grenier kimdir?

Yayınlandığı dönem tüm dünyada ilgiyle izlenen Emmy ödüllü “Entourage” dizisinde canlandırdığı “Aktör Vincent Chase” rolüyle tanınan ABD’li oyuncu ve müzisyen Adrian Grenier sürdürülebilir yaşam savunucusudur.


#Adrian Grenier
#TRT World
#TRT
23 dakika önce
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TRT World’den dev yapım: Dünyaca ünlü oyuncu Adrian Grenier TRT’nin belgeseli için Türkiye’de
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