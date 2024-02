TRT'nin dijital platformu tabii ve Türk Hava Yolları iş birliğine başladı

TRT’nin Türk dizilerine yönelik uluslararası talebi karşılamak ve değişen izleme alışkanlıklarına çözümler sunmak amacıyla kurduğu dijital platform “tabii” her an her yerde ulaşılabilir olma sözünü şimdi de gökyüzüne taşıyor. Kısa sürede etkileyici bir abone sayısına ulaşan tabii ile Türk Bayrağı'nı dünyanın her köşesinde dalgalandıran Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşma ile, zengin ve orijinal bir tabii seçkisi Türk Hava Yolları yolcularıyla buluşuyor. İlk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yabancı dil seçenekleriyle tarihi dizilerden komediye, polisiyeden aksiyona kadar tabii’nin büyük merakla izlenen dizilerinden oluşan bu özel seçki, Türk Hava Yolları’nın uluslararası uçuşlarını daha da keyifli hale getirecek.