Tüketirken tükenmeyin

Allah Kur’an-ı Kerim’de, müminlerin vasıflarını şöyle anlatır: “Onlar, harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar.”

İsraf Kur’an’da özetle itidâli aşmak, mâkul sınırı zorlamak, ortayoldan ayrılmak anlamında kullanılır. Genel olarak yeme-içme ve giyim-kuşam gibi konularda söz konusu edilse de daha geniş bir alanda dikkat edilmesi gerekir. İslâm’da helâlinden kazanmak ve bu kazancı uygun şekilde ve gereği gibi kullanmak temel esas ve hedefimizdir. Dinimizde, haram kazanç yerildiği gibi, helâl kazancın da gerekli ölçüler çerçevesinde kullanılmaması kınanmış hatta yasaklanmıştır. Kazancın ya da sahip olunan değer ve nimetlerin gereği gibi kullanılmaması, israf kavramı ile ifade edilmektedir ki, İslâm’da, her çeşidiyle israf haram kılınmıştır. Hem elimizdeki üretilmiş malları hem de dünyanın kaynaklarını ölçülü ve dengeli bir biçimde kullanmak ve tüketimi ona göre düzenlemek zorunda olduğumuzu hatırlatır bize.

ZAMAN VE SAĞLIĞA DİKKAT

İsraf olgusu sadece tüketim ürünlerinin fütursuz kullanılmasıyla sınırlı değildir. İhtiyaç fazlasının heba edildiği her şeyde israf söz konusu olur. Düşünmeden israf ettiğimiz en önemli şeylerden biri zamandır örneğin. Zaman insan için en değerli mefhumlardan biridir. Çünkü her şey zaman içinde varolur, gelişir ve yine zaman içinde yok olur. Zamanı, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de âhirette huzuru yakalayacaklardır. Kur’an’da, “Asra yemin ederim ki insan ziyan içindedir...” buyurularak zamanın öneminin bir sûre ile vurgulanması da, zamanın önemine işaret eder. İnsan kendisine biçilen ömrü en güzel şekilde değerlendirmelidir.

En yaygın israf çeşitlerinden bir diğeri sağlık israfıdır. Dünyamıza ve ahiretimize hiçbir katkısı olmayan zararlı alışkanlıklarla bedenimizi ve ruhumuzu tehlikeye atmak, sağlığın israfıdır. Sağlığın ve zamanın önemine Sevgili Peygamberimiz şöyle dikkat çeker: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet, sağlık ve boş vakittir.”

İNSAN KENDİNİ İSRAF ETMEMELİ

İsrafın öyle bir çeşidi de var ki bütün israfların temeli ve en büyüğü. O da kâinatın kendisine emanet edildiği insanın israfıdır. Yaratılış gayesinden uzak bir hayat süren her insan, kendini israf etmiş olur. Allah ve Resûlünü tanımadan geçirilen bir ömür, israf edilmiş bir ömürdür. İman, ibadet ve güzel ahlaktan yoksun yaşanan bir hayat, israf edilmiş bir hayattır.

BÜTÇESİ SARSILIR EGOİST VE BENCİL OLUR

Peki israfı hayat tarzı haline getiren insanın hali nasıl olur? İsrafın insanlarda maddî, manevî ve psikolojik pek çok hasara neden olduğu biliniyor. Öncelikle israf, kişinin ürettiğiden fazla tüketmesi veya gereğinden fazla harcaması demek olduğundan önce kişisel ve ailevi bütçeleri allak bullak ediyor. İsrafın kişisel hayattaki manevî ve ahlâkî zararları, en az maddi zararı kadar büyük. Tüketim arzusu, insanda fıtrî bir arzudur ve bu arzu, insanı egoist ve bencil yapar. Yasak olan israf, insanın kendisi için yaptığı lüzûmundan fazla harcama ve tüketimdir. Yoksa başkaları için yapılan harcamalarda israf söz konusu değildir.

TOPLUMU SARSAR

İsraf, fert kadar, hatta belki daha da fazla toplumu da ilgilendirir. İsrafa alışan insan başkalarını düşünmez hale gelir. Toplumda sınıf farklılıkları arttıkça zenginlerin müsrif tavrı fakirleri ezer ve onları da israfa yönlendirecek bir takım sosyal yaralar açabilir. Oysa ki insan, paylaşmayı bildiği ölçüde saygın ve mutlu olur. Sevginin temel şartı paylaşım ve özveridir. Sahip olunan nimetlerden başkalarını da yararlandırmaktır.

UMUTLARIMIZ VE YARINLARIMIZ YOK OLMASIN

Sonuç olarak: Hayatımızın her alanında israfın yerine tasarrufu hâkim kılalım; tüketirken tükenmeyelim. İsrafı önlemeye kendimizden ve ailemizden başlayalım. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin. Bir damla suyumuz boşa akmasın. Enerjimiz boşa harcanmasın. Vaktimiz heder olmasın. İlmimiz, emeğimiz ve birikimlerimiz, hâsılı insanımız israf olmasın. Unutmayalım ki, israf sebebiyle sadece paramız, malımız ve mülkümüz yok olmuyor. Umutlarımız ve yarınlarımız da yok olup gidiyor.







