Türk-Afrika edebiyatında ortak nokta İslam

Al Selam Derneği’nin hayata geçirdiği Afrika’dan Türkiye’ye Açılan Köprüler (ATAK) projesi kapsamında “Türk-Afrika Edebiyatı Akşamı” düzenlendi. Çengelköy’deki Cafe Afrika’da Pazar akşamı düzenlenen etkinlikte, Türk ve Afrika edebiyatından önemli figürleri tez konusu alan ve karşılaştıran Dr. Suliman Nasır konuk oldu. Türk ve Afrika edebiyatını karşılaştırmalı olarak ele alan Nasır, tek bir Afrika Edebiyatı olmadığını, birçok dil konuşulan kıtada “Afrika Edebiyatları” olduğunu, “Afrika Edebiyatı” tanımı ise sadece Sahra Altı Afrika’yı kapsadığını, bunun da artık geçerli olmadığını belirtti.

Afrika’da kendi dilleri haricinde Fransızca, İngilizce ve Portekizce dillerinde edebiyat yapıldığını söyleyen Nasır, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de Türk dili haricinde edebiyat göremezsiniz, çünkü Afrika’nın sorunları burada yok. Afrika’daki edebiyatçılar ilk önce kendi dillerinde edebiyat yapmaya başladılar. Ama kendimizi dünyaya doğru tanıtmamız gerekiyordu, bu yüzden diğer dillerde eser vermeye başladılar.” Nasır, Türk ve Afrika edebiyatının ortak noktasının ise İslam kimliğini temeline oturtması olduğunu sözlerine ekledi. Söyleşinin ardından Türkiye’de okuyan iki Afrikalı öğrenci, Afrika Edebiyatı örneklerinden birer sunum yaptı.