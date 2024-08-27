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Hayat

Türk-Afrika edebiyatında ortak nokta İslam

Sevda Dursun
04:00 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:30 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Al Selam Derneği’nin hayata geçirdiği Afrika’dan Türkiye’ye Açılan Köprüler (ATAK) projesi kapsamında “Türk-Afrika Edebiyatı Akşamı” düzenlendi. Çengelköy’deki Cafe Afrika’da Pazar akşamı düzenlenen etkinlikte, Türk ve Afrika edebiyatından önemli figürleri tez konusu alan ve karşılaştıran Dr. Suliman Nasır konuk oldu. Türk ve Afrika edebiyatını karşılaştırmalı olarak ele alan Nasır, tek bir Afrika Edebiyatı olmadığını, birçok dil konuşulan kıtada “Afrika Edebiyatları” olduğunu, “Afrika Edebiyatı” tanımı ise sadece Sahra Altı Afrika’yı kapsadığını, bunun da artık geçerli olmadığını belirtti.

Afrika’da kendi dilleri haricinde Fransızca, İngilizce ve Portekizce dillerinde edebiyat yapıldığını söyleyen Nasır, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de Türk dili haricinde edebiyat göremezsiniz, çünkü Afrika’nın sorunları burada yok. Afrika’daki edebiyatçılar ilk önce kendi dillerinde edebiyat yapmaya başladılar. Ama kendimizi dünyaya doğru tanıtmamız gerekiyordu, bu yüzden diğer dillerde eser vermeye başladılar.” Nasır, Türk ve Afrika edebiyatının ortak noktasının ise İslam kimliğini temeline oturtması olduğunu sözlerine ekledi. Söyleşinin ardından Türkiye’de okuyan iki Afrikalı öğrenci, Afrika Edebiyatı örneklerinden birer sunum yaptı.


Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü renkli etkinliklerle kutlandı

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı. İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı tematik çadırları dolaşan, atlı cirit ve jandarma atlı birliklerinin gösterilerini, güreş müsabakalarını izleyen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. SOLOTÜRK'ün gösterisiyle heyecan dolu anlar yaşayan katılımcılar, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüklerinin açtığı stantlarda teçhizatları inceledi. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunları oynadı.


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