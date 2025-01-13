Türk-Hint Hükümdarı Evrengzîb’in hayatı kitaplaştı

Tarihçi Hami Demir, Büyük Türk-Hint hükümdarı Evrengzîb üzerine yaptığı doktora tezini kitaplaştırdı. Selenge Yayınları arasından çıkan “Evrengzîb (Âlemgîr)” Bâbürlü Devleti’nin son büyük hükümdarı Evrengzîb’in hayatı ve siyasetini kapsamlı biçimde işleniyor. Askerî başarılarından daha ziyade dindar kişiliği ve “baskıcı” siyasetiyle bilinen Evrengzîb, vefatından sonra bile konuşulan uygulamalarıyla ele alınıyor. Kitap, Evrengzîb’in şehzadelik dönemindeki başarılarından başlayarak, tahta çıkış süreci ve hükümdarlığı boyunca izlediği politikaları derinlemesine irdeliyor. Bu biyografi çalışması, Evrengzîb’in Güney Asya tarihindeki önemini anlamak isteyenler için kıymetli bir kaynak.