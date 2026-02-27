Yeni Şafak
Türk Kızılay'dan Sudan'ın Gadarif eyaletindeki yerinden edilmişlere ramazan desteği

09:4327/02/2026, Cuma
AA
Eyalette 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırıldı.
Eyalette 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırıldı.

Türk Kızılay, Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye iftar verdi, 1000 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2026 ramazan programımızı, Sudan’ın 5 farklı eyaletinde sahada Sudan Kızılayı işbirliğinde, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Gadarif eyaletindeki El-Sarraf kampında 3 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirten Dervişoğlu, eyalette 1000 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırdıklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek bizler için de çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin, "yalnız olmadıklarını hissetmenin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu" söylediklerini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her şartta yanlarında durulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’ye ve bu iyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza selam ve dualarını ilettiler. Bizler de sahada gördüğümüz bu samimi tebessüm ve içten teşekkürlerin, yapılan her desteğin ne kadar yerini bulduğunu bir kez daha gösterdiğine şahit olduk."



