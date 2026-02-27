Türk Kızılay'dan Sudan'ın Gadarif eyaletindeki yerinden edilmişlere ramazan desteği

Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin, "yalnız olmadıklarını hissetmenin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu" söylediklerini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her şartta yanlarında durulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’ye ve bu iyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza selam ve dualarını ilettiler. Bizler de sahada gördüğümüz bu samimi tebessüm ve içten teşekkürlerin, yapılan her desteğin ne kadar yerini bulduğunu bir kez daha gösterdiğine şahit olduk."