Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk Sanatı Platformu Paris’te tanıtılıyor

Türk Sanatı Platformu Paris’te tanıtılıyor

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Paris Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM), Fransa’da yaşayan ve Türk sanatlarıyla ilgilenen sanatçıları bir araya getirmek amacıyla “Türk Sanatı Platformu”nu hayata geçiriyor.

14 Kasım’da lansmanı yapılacak projenin ilk seminer programı, Prof. Dr. Leyla Alpagut tarafından “Füreya: Paris’te Türk Seramiğinin Yankısı” başlığıyla gerçekleştirilecek. Platformun Fransa’ya yönelik internet sitesi plateformedartturc.com üzerinden sanatçılar açık çağrılara başvuru yapabilecekleri gibi Fransa’da gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle de başvuruda bulunabilecekler. İlk etapta iki ana proje için çağrıya çıkılacağını duyuran Paris YEE, bunlardan birinin “Galeri Projesi”, diğerininse söyleşi ve seminer projesi olduğunu belirtti. Galeri Projesi’yle platforma başvuran sanatçılar, kurul tarafından değerlendirildikten sonra Paris Yunus Emre Enstitüsü binasında eserlerini sergileyebilecek. Aynı şekilde söyleşi ve seminer için başvuran projelerin değerlendirileceği gibi, imza günleri ve sanatçı buluşmaları için de başvuru yapılabilecek.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURULACAK

Platform, Türk sanatının Fransa’da ve uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Kültürel diplomasiye katkı sağlayacak, sanat aracılığıyla toplumlar arası etkileşimi güçlendirecek ve Paris gibi bir sanat başkentinde Türk kültür ve sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılacak. Girişim yalnızca Fransa’daki Türk sanatçılara değil, Türk sanatına ilgi duyan ve Türk sanatı üzerine çalışan sanatçı ve akademisyenlere ve diğer Türk devletlerinden başvuru yapmak isteyen isimlere de açık olacak. Bu kapsamda kültürlerarası diyalog teşvik edilerek, ortak sanatsal üretimler desteklenecek ve yeni iş birlikleri kurulacak.



#Türk Sanat Platformu
#Paris
#Fransa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum