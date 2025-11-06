Türk Sanatı Platformu Paris’te tanıtılıyor

14 Kasım’da lansmanı yapılacak projenin ilk seminer programı, Prof. Dr. Leyla Alpagut tarafından “Füreya: Paris’te Türk Seramiğinin Yankısı” başlığıyla gerçekleştirilecek. Platformun Fransa’ya yönelik internet sitesi plateformedartturc.com üzerinden sanatçılar açık çağrılara başvuru yapabilecekleri gibi Fransa’da gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle de başvuruda bulunabilecekler. İlk etapta iki ana proje için çağrıya çıkılacağını duyuran Paris YEE, bunlardan birinin “Galeri Projesi”, diğerininse söyleşi ve seminer projesi olduğunu belirtti. Galeri Projesi’yle platforma başvuran sanatçılar, kurul tarafından değerlendirildikten sonra Paris Yunus Emre Enstitüsü binasında eserlerini sergileyebilecek. Aynı şekilde söyleşi ve seminer için başvuran projelerin değerlendirileceği gibi, imza günleri ve sanatçı buluşmaları için de başvuru yapılabilecek.

Platform, Türk sanatının Fransa’da ve uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Kültürel diplomasiye katkı sağlayacak, sanat aracılığıyla toplumlar arası etkileşimi güçlendirecek ve Paris gibi bir sanat başkentinde Türk kültür ve sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılacak. Girişim yalnızca Fransa’daki Türk sanatçılara değil, Türk sanatına ilgi duyan ve Türk sanatı üzerine çalışan sanatçı ve akademisyenlere ve diğer Türk devletlerinden başvuru yapmak isteyen isimlere de açık olacak. Bu kapsamda kültürlerarası diyalog teşvik edilerek, ortak sanatsal üretimler desteklenecek ve yeni iş birlikleri kurulacak.